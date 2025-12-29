Το 2025 πλησιάζει στο τέλος του και η Ευρυδίκη Βαλαβάνη κοιτάζει πίσω με ενθουσιασμό και συγκίνηση, χαρακτηρίζοντας τη χρονιά αυτή ως την πιο σημαντική της ζωής της.

Η αθλητικογράφος μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα ειδικό κολάζ φωτογραφιών στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου.

Οι εικόνες αποτύπωσαν τις πιο χαρούμενες και καθοριστικές στιγμές της χρονιάς, από προσωπικές μέχρι οικογενειακές.

Στιγμιότυπα από το μαιευτήριο με τον νεογέννητο γιο της, υπερηχογραφήματα κατά τη διάρκεια της κύησης, το θετικό τεστ εγκυμοσύνης, αλλά και όμορφες στιγμές με τον σύζυγό της, Γρηγόρη Μόργκαν, συνθέτουν το προσωπικό «άλμπουμ» της Ευρυδίκης για το 2025.

Στη λεζάντα της δημοσίευσης, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη έγραψε με ενθουσιασμό: «Μια χρονιά γεμάτη ευλογίες. Πραγματικά η πιο σημαντική χρονιά της ζωής μου».

Η ανάρτηση συγκέντρωσε πολλά σχόλια από φίλους και ακόλουθους που έσπευσαν να της ευχηθούν για τα χαρούμενα γεγονότα της χρονιάς, αλλά και για τη νέα ζωή που ξεκίνησε μαζί με τον γιο της.

