Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή της οικογενειακής τους ζωής μοιράστηκαν η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν με τους διαδικτυακούς τους φίλους.

Λίγο μετά τη βάφτιση του γιου τους, η γνωστή αθλητικογράφος δημοσίευσε στο Instagram ένα φωτογραφικό άλμπουμ γεμάτο τρυφερές στιγμές από την ξεχωριστή ημέρα.

Το ζευγάρι επέλεξε να πραγματοποιήσει το μυστήριο σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο μικρός πήρε τα ονόματα Ιάσονας – Παναγιώτης, ενώ νονοί του έγιναν η στενή φίλη της Ευρυδίκης, Γωγώ Φαρμάκη και ο καλός φίλος της οικογένειας, Κώστας, ο οποίος ταξίδεψε από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να βρεθεί κοντά τους.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη ξεχωρίζουν οι χαρούμενες οικογενειακές στιγμές, οι αγκαλιές και τα χαμόγελα των αγαπημένων τους προσώπων, αποτυπώνοντας τη ζεστή ατμόσφαιρα που επικράτησε καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

View this post on Instagram A post shared by Evridiki Valavani Morgan (@evridiki_valavani)

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