Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες για το ενδεχόμενο επιστροφής της στην τηλεόραση, αλλά και για το βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok, το οποίο συνδέθηκε με τον πρώην σύντροφό της, Κωνσταντίνο Βασάλο.

Τα επαγγελματικά σχέδια και η πιθανή επιστροφή στην τηλεόραση

Η αθλητικογράφος δεν επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που τη θέλουν να συμμετέχει σε νέα αθλητική εκπομπή, ούτε το ενδεχόμενο να επιστρέψει στο «Dancing With The Stars».

«Δεν ξέρω αν θα επιστρέψω τηλεοπτικά. Είμαι πάντα έτοιμη για να επιστρέψω στην τηλεόραση», ανέφερε, προσθέτοντας πως η τηλεόραση της έχει λείψει, καθώς αποτελεί τη δουλειά της.

Ωστόσο, όπως τόνισε, αυτή την περίοδο προτεραιότητά της είναι το παιδί της.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε συζητήσεις για επαγγελματικά σχέδια, χωρίς να επιβεβαιώνει κάποια συμφωνία, επισημαίνοντας ότι τις επίσημες ανακοινώσεις τις κάνουν τα κανάλια.

Η απάντηση για το βίντεο στο TikTok

Όταν ρωτήθηκε για την ανάρτηση που προκάλεσε σχόλια, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη απάντησε με χιούμορ: «Καλημέρα αγάπη μου! Σε αγαπώ. Η ανάρτηση αυτή πήγαινε γενικότερα. Στο δικό σου χωριό δεν το λες αυτό; Είδες; Στη Μυτιλήνη έτσι λένε. Φιλάκια!».

Το βίντεο είχε δημοσιευτεί μετά από σχόλιο του Κωνσταντίνου Βασάλου στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», όπου αναρωτήθηκε αν η πρώην σύντροφός του πρόκειται πράγματι να αναλάβει εκπομπή στον ΑΝΤ1, γελώντας κατά τη διάρκεια της αναφοράς του.

Η αθλητικογράφος χρησιμοποίησε στο TikTok μια φράση για εκείνον που γελά τελευταίος, γράφοντας πάνω στο βίντεο: «Γέλασε, εγώ απλώς περιμένω τη σειρά μου».

Η ανάρτηση ερμηνεύτηκε ως αιχμή προς τον πρώην σύντροφό της, ενώ η ίδια δεν διευκρίνισε στις δηλώσεις της ότι απευθυνόταν αποκλειστικά σε εκείνον.

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