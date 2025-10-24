Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη ζει τις πρώτες στιγμές της μητρότητας και μοιράζεται τη χαρά της με τους followers της μέσα από τα social media.

Στα μέσα του φετινού καλοκαιριού, η δημοσιογράφος και πρώην αθλητικογράφος έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί, ολοκληρώνοντας την ευτυχία της δίπλα στον σύζυγό της, Γρηγόρη Μόργκαν.

Στη νέα της ανάρτηση στο Instagram, η Ευρυδίκη μοιράστηκε μια τρυφερή φωτογραφία αγκαλιά με τον 3,5 μηνών γιο της κατά τη διάρκεια μιας από τις πρώτες τους βόλτες.

Σε πρόσφατες δηλώσεις της στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά, ανέφερε: «Έχουμε μπει σε ρυθμούς πάλι. Δεν ξέρω πώς θα τα έφερνα βόλτα αν δεν είχα τον σύζυγό μου. Με βοηθάει πάρα πολύ. Είναι πολύ δύσκολα, αλλά πολύ ευτυχισμένα. Μόνο που βλέπω το μωρό μου, συγκινούμαι. Είμαι χαζομαμά. Τρώει πολύ, είναι τόσο καλό, δεν γκρινιάζει. Μπορώ να κάθομαι ώρες να το συζητάω».

Η ανάρτησή της αποτυπώνει την καθημερινότητα μιας νέας μητέρας που γεμίζει με τρυφερότητα και χαμόγελα τις πρώτες στιγμές με το παιδί της.

Πηγή: instagram

