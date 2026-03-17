Σοκάρουν οι αποκαλύψεις της Αγγελικής Ηλιάδη για τη βία που βίωνε στο πλευρό του Μπάμπη Λαζαρίδη. Σχεδόν δύο δεκαετίες μετά τον θάνατό του, η τραγουδίστρια μίλησε ανοιχτά για τις δύσκολες στιγμές και την κακοποίηση που υπέφερε, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο συζητήσεων γύρω από την πολύκροτη σχέση τους.

Η αδελφή του Μπάμπη Λαζαρίδη, Λίτσα Λαζαρίδη, ξέσπασε στο Πρωινό, επισημαίνοντας πως είναι ντροπή να λέει αυτά τα πράγματα για έναν νεκρό και ότι μόλις δημοσιοποιηθεί ολόκληρη η συνέντευξη στην Ελίνα Παπίλα, θα προβεί σε μήνυση για προσβολή νεκρού.

Ειδικότερα, η Λίτσα Λαζαρίδη δήλωσε: «Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Μετά από 17 χρόνια, βγαίνει να προσβάλει τη μνήμη του αδερφού μου, που την είχε στα όπα όπα. Τα cd της αγόραζε για να μην πέσει το cd, να βγει πρώτη φίρμα, να τ’ αγοράσει για να πάρει κάτι, τα ρούχα της τα πανάκριβα, πρώτο όνομα, αφισοκόλληση πανάκριβη, να βγει να πει για τον Μπάμπη, που την έφτασε στο σημείο που ήτανε. Μέχρι και η Καίτη Γκρέυ το παραδέχτηκε αυτό. Να σταματήσει εκεί.

Εάν βγει αυτή η συνέντευξη με αυτές τις κακοήθειες, εγώ θα προβώ σε μήνυση. Για προσβολή νεκρού. Γιατί δεν είναι ζωντανός ο αδελφός μου να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Και αυτά είναι ψεύδη. Αν τη χτυπούσε όταν την πήγαινε από κανάλι σε κανάλι, δεν θα βλέπατε έναν μώλωπα; Δεν ντρέπεται αυτό που κάνει; Πρώτη φορά το έχω ακούσει αυτό το πράγμα.

Και κατ’ αρχήν, όταν τη βλέπαμε, αν ήτανε χτυπημένη θα ‘χε μια μελανιά. Ένας που χτυπάει τη σύντροφό του, θα υπήρχε μια μελανιά. Πώς της το ‘παιρνε το παιδί; Μπορούσε να τ’ πάρει το ίδιο το αίμα, το παιδί της. Αυτό που είναι σήμερα σε κείνον το χρωστάει. Και κρίμα να κατηγορεί έτσι τον αδερφό μου και να έχει ένα παιδί από τον αδελφό μου και να ακούει αυτά τα πράγματα ο ίδιος ο γιος της. Έπιασε έναν νεκρό στο στόμα τους για να ανεβάσουν διαφημιστικά τα κασέ τους. Η Πόπη (Μαλλιωτάκη) χωρισμένη ήτανε και ακόμα λέει για τον Μπάμπη. Ποτέ δεν βγήκε να προσβάλει τη μνήμη του με τέτοιες χυδαιότητες.

Εγώ ξέρω, όταν έχεις ένα πρόβλημα ή χωρίζεις, τα σηκώνεις και φεύγεις ή κάπου το εκμυστηρεύεσαι. Δεν μπορείς… Δολοφονήθηκε… μετά από έναν χρόνο, μετά από δύο χρόνια, μετά από τρία χρόνια, μετά από τέσσερα χρόνια… Τώρα βγαίνεις 17 χρόνια μετά, για ποιο λόγο; Ντροπή της».

