Στο στόχαστρο της Αγγελικής Ηλιάδη βρέθηκε η Τίνα Μεσσαροπούλου, μετά τα σχόλια της τελευταίας για την εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη. Η δημοσιογράφος του “Happy Day” αναφέρθηκε στην έξοδο της influencer για τη δικαστική της νίκη στην υπόθεση revenge porn, σχολιάζοντας αρνητικά το ντύσιμό της και σημειώνοντας πως η περίσταση απαιτούσε μια πιο διακριτική στάση.

Τι είπε η Τίνα Μεσσαροπούλου

«Τη βλέπω την Ιωάννα πολύ προσεκτικά από την πρώτη στιγμή της δικαστικής διαμάχης, κράτησε τα προσχήματα, ντύνεται πολύ ωραία. Βγήκε το Σάββατο με το baby doll… Εντάξει, ήταν καλυμμένη η κοπέλα μπροστά… Αλλά ρε Ιωάννα μου, εσύ, επειδή τα προσέχεις…» ήταν τα λόγια της Τίνας Μεσσαροπούλου.

Τα λόγια αυτά προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της Αγγελική Ηλιάδη. Σε σειρά από stories, η τραγουδίστρια εμφανίστηκε ιδιαίτερα φορτισμένη, χαρακτηρίζοντας το σχόλιο «τραγικό» και «χυδαίο», τονίζοντας πως τέτοιου είδους τοποθετήσεις απέναντι σε μία γυναίκα που έχει περάσει μια δύσκολη και επίπονη διαδικασία είναι απαράδεκτες.

«Ήθελα έτσι να σχολιάσω κάτι το οποίο με έκανε έξαλλη σήμερα που το είδα. Ε, βγήκε η Μεσσαροπούλου στην εκπομπή, και έκανε το εξής τραγικό, χυδαίο για μένα, σχόλιο προς μία άλλη γυναίκα, προς την Ιωάννα την Τούνη. Ότι θα έπρεπε να κρατάει τα προσχήματα και να μην ντυθεί κατ’ αυτόν τον τρόπο σε νυχτερινή της έξοδο. Μα δεν ντρεπόμαστε λίγο, λέω εγώ; Δεν ντρεπόμαστε λίγο, που ζούμε σε μία χώρα που χωλαίνει από παντού; Που δεν υπάρχει δικαιοσύνη; Που η Ιωάννα, μετά από τόσα χρόνια ταλαιπωρίας ψυχικής, δικαιώθηκε, και δε δικαιώθηκε έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, και μία γυναίκα βγαίνει στην τηλεόραση και κάνει αυτό το σχόλιο, θα έπρεπε να ντρεπόμαστε.

Θα έπρεπε να ντρεπόμαστε. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Εσείς που βγαίνετε στην τηλεόραση και είστε σε μια εκπομπή στα πάνελ και πετάτε αυτές τις ανοησίες, νομίζετε ότι είστε έξυπνοι; Ή νομίζετε ότι μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε για τον κόσμο; Λίγο ενσυναίσθηση να έχετε, να ξέρετε τι βγαίνει απ’ το στόμα σας. Δε νομίζω ότι καταλαβαίνετε τι λέτε, ώρες ώρες. Ντροπή. Ντροπή και ξανά ντροπή. Δεν έχω τίποτε άλλο να πω. Τα προσχήματα για ποιο λόγο; Ποιος να κρατήσει τα προσχήματα, δεν κατάλαβα; Ε; Δεν ντρεπόμαστε λίγο, λέω εγώ;» ήταν χαρακτηριστικά τα λόγια της Αγγελικής Ηλιάδη.

