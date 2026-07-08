Γνωστή για τον αυθορμητισμό της, η Δήμητρα Αλεξανδράκη δεν δίστασε να εκφράσει δημόσια την έντονη δυσαρέσκειά της. Μέσα από ένα βίντεο στο YouTube, το γνωστό μοντέλο και influencer «πέρασε από γενεές δεκατέσσερις» τις κοπέλες που περπάτησαν σε πρόσφατο fashion show, προκαλώντας αίσθηση με τα λεγόμενά της.

Η ίδια βρέθηκε στην επίδειξη για να στηρίξει την αγαπημένη της σχεδιάστρια, Τζένη, όμως η εικόνα της πασαρέλας τη γέμισε νεύρα αντί για ενθουσιασμό. Όπως κατήγγειλε έξαλλη, πολλές από τις συμμετέχουσες έδειξαν πλήρη αδιαφορία, καταστρέφοντας την παρουσίαση των ρούχων και υποτιμώντας τον κόπο των δημιουργών.

«Αυτήν την εβδομάδα πήγα σε ένα εκπληκτικό fashion show που επιμελήθηκε η σχεδιάστρια μου, η Τζένη… Ένα πράγμα που παρατήρησα είναι ότι τα μοντέλα, τελείως αντικειμενικά, δεν ήξεραν να αναδείξουν τις δημιουργίες του κάθε σχεδιαστή ή σχεδιάστριας. Δεν μπορεί να είναι ένα ρούχο που να πρέπει να του δώσεις αέρα και εσύ να βγαίνεις και να το κρατάς. Ήθελα να ανέβω στη σκηνή να τις χαστουκίσω! Αλήθεια. Επίσης ήταν τσαλακωμένα τα ρούχα, γιατί φαινόταν ότι καθόντουσαν» είπε η Δήμητρα Αλεξανδράκη.

Η γνωστή influencer δεν έκρυψε την ενόχλησή της, αφήνοντας να εννοηθεί πως αυτό που είδε δεν τιμούσε ούτε τους δημιουργούς ούτε τον χώρο της μόδας.

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη συνέχισε σε ακόμη πιο αυστηρό ύφος, εξηγώντας πως ένα μοντέλο δεν βρίσκεται στην πασαρέλα για να προβάλλει τον εαυτό του, αλλά για να υπηρετήσει το ρούχο που φορά.

«Να ξέρετε ότι ένα μοντέλο τον προσλαμβάνουν όχι για να δείξεις τα κάλλη σου αλλά για να αναδείξεις το ρούχο. Οπότε δεν μπορείς να τρως, να σπας, να τσαλακώνεις και να καταστρέφεις όλη την εικόνα. Βγήκανε στο stage και ειλικρινά με έπιασαν τα νεύρα μου. Τσαλακωμένα όλα, πατημένα. Υφάσματα πανάκριβα και να έχουν γίνει σαν σφουγγαρόπανα. Είστε ακατάλληλες, δεν κάνετε για μοντέλα. Πηγαίνετε να βρείτε άλλη δουλειά, αλήθεια το λέω… Δεν κάνεις για αυτή τη δουλειά κουκλίτσα μου. Ναι είσαι όμορφη, είσαι κούκλα, η πιο όμορφη του πλανήτη. Δεν κάνεις για μοντέλο όμως, ειλικρινά. Κάπου όπα, τα έχουμε κάνει σαλάτα».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Δήμητρα Αλεξανδράκη (@dimitraalexandraki1)

Αντιδράσεις για το βίντεο της Δήμητρας Αλεξανδράκη

Το βίντεο της Δήμητρας Αλεξανδράκη δεν άργησε να προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς οι χαρακτηρισμοί της ήταν ιδιαίτερα αιχμηροί.

Η ίδια ξεκαθάρισε πως δεν είχε πρόθεση να προσβάλει προσωπικά κάποια κοπέλα, αλλά να αναδείξει -όπως θεωρεί- ένα σοβαρό πρόβλημα επαγγελματισμού στον χώρο της μόδας.

Μάλιστα, τόνισε πως πίσω από κάθε δημιουργία κρύβονται αμέτρητες ώρες δουλειάς, ακριβά υφάσματα και κόπος από σχεδιαστές, μοδίστρες και συνεργάτες, γι’ αυτό και όσοι ανεβαίνουν στην πασαρέλα οφείλουν να αντιμετωπίζουν κάθε ρούχο με τον ανάλογο σεβασμό.

govastiletto.gr -Δήμητρα Αλεξανδράκη: Με πρησμένο και κατακόκκινο μάτι στα social media