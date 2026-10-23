Καλεσμένη στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου ήταν η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη.

Με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από το μηχάνημα βιοσυντονισμού που βρέθηκε στο παιδιατρικό ιατρείο της Μαρίας Καρυστιανού, η κ. Παγώνη αντέδρασε σε έντονο ύφος στις τοποθετήσεις του Νίκου Συρίγου. Ο δημοσιογράφος υποστήριξε πως η πρόεδρος οφείλει να ζητήσει δημόσια συγγνώμη για τις αρχικές της δηλώσεις, όταν η υπόθεση ήρθε για πρώτη φορά στο φως της δημοσιότητας.

«Να ξεκαθαρίσουμε κάτι, γιατί εδώ, σε αυτό το κανάλι έγινε μια παρεξήγηση και ζητήθηκε από μένα να ζητήσω συγγνώμες από την εκπομπή Χαμογέλα και πάλι. Ο κύριος Συρίγος, έκανε κάποια σχόλια όταν εγώ σταμάτησα να μιλάω στην εκπομπή και εκείνος μετά συνέχισε να σχολιάζει. Σχολιάζεις όταν είναι μπροστά ο προσκεκλημένος, όχι από πίσω από τον προσκεκλημένο», είπε αρχικά η Ματίνα Παγώνη.

Και συμπλήρωσε: «Μου είπε να ζητήσω συγγνώμη από την κυρία Καρυστιανού γιατί είχε βγει εκείνη την ημέρα η κυρία Καρυστιανού και είπε ότι πήγε ο Ιατρικός Σύλλογος και της είπε ότι όλα είναι οκ. Αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει. Εγώ ήξερα τους κώδικες ιατρικής δεοντολογίας και ποια μηχανήματα πρέπει να είναι σε ένα ιατρείο, ο κύριος Συρίγος δεν ήξερε.

Ήμουν 17 χρόνια στο πειθαρχικό, οπότε ξέρω τους κώδικες ιατρικής δεοντολογίας πολύ καλύτερα από τον κύριο Συρίγο και από οποιονδήποτε υπάρχει στην εκπομπή του. Επομένως, την ερώτηση αυτή που μου κάνανε δεν έπρεπε καν να την κάνουν γιατί δεν ξέρανε το γεγονός. Η κυρία Καρυστιανού είπε ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, αλλά δεν είναι αυτή η διαδικασία».

«Η διαδικασία είναι η εξής. Σου απαντάει ο Ιατρικός Σύλλογος αφού γνωμοδοτήσει και πάει δει το ιατρείο μετά από κάποιο διάστημα με εισήγηση του ΚΕΣΥ, που είναι υπεύθυνο για τα μηχανήματα και τις ειδικότητες. Πώς λέμε εκ των προτέρων ότι όλα είναι καλά όταν δεν έχουμε πάρει γνωμοδότηση από το ΚΕΣΥ που είναι το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας; Το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας απεφάνθη, έκανε την εισήγησή του και είπε ότι θεραπευτικά, αυτά τα μηχανήματα δεν μπορούν να βρίσκονται σε αυτό το ιατρείο. Αυτό το ιατρείο είναι παιδιατρικό ιατρείο.

Ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας είναι συγκεκριμένος. Υπάρχουν συγκεκριμένα άρθρα για το τι πρέπει να υπάρχει σε κάθε ιατρείο. Γι’ αυτό απεφάνθη. Τι θα γίνει δεν ξέρει κανένας μας. Γι’ αυτό δηλαδή μου είπαν εκ των προτέρων μου να ζητήσω συγγνώμη για μηχανήματα τα οποία ήταν σε ένα ιατρείο παιδιατρικό. Σοβαρολογούμε;

Και το στυλάκι αυτό, κλείνοντας η εκπομπή να λέει και να σχολιάζει από πίσω μου… Ας τα έλεγε μπροστά μου. Για ποιες θεσούλες μιλούσε ο Συρίγος; Δεν θέλω καμία επαφή με τους συγκεκριμένους. Δεν με ενδιαφέρουν. Όταν μιλάει κάποιος και είναι με έναν προσκεκλημένο, θα πρέπει και εκείνη την ημέρα και εκείνη την ώρα να βγει στην εκπομπή. Προσπάθησε να με παγιδεύσει», κατέληξε η Ματίνα Παγώνη.

Τι συνέβη στον αέρα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι»

Πριν από κάποιες ημέρες η Ματίνα Παγώνη βγήκε στον αέρα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» για να μιλήσει για τις έρευνες που θα ξεκινούσαν για μηχανήματα που υπάρχουν σε ιατρεία.

Παρόλο που η Ματίνα Παγώνη ξεκαθάρισε πως δεν έγινε καμία επίθεση στην Μαρία Καρυστιανού, μετά το τέλος της τηλεφωνικής επικοινωνίας με την εκπομπή, ο Νίκος Συρίγος θέλησε να κάνει το σχόλιό του για όσα ειπώθηκαν.

«Επειδή μπήκε η Μαρία Καρυστιανού στην πολιτική, νιώθω ότι έχουμε ξεχάσει ότι μιλάμε για μια μάνα, το παιδί της οποίας, δολοφονήθηκε στο τρένο των Τεμπών. Αυτό δείχνει το πόσο αδίστακτο είναι όλο το σύστημα απέναντι στους γονείς των Τεμπών και στη Μαρία Καρυστιανού. Δηλαδή επειδή μπήκε στο πολιτικό παιχνίδι, την χτυπάμε σε όλα τα επίπεδα.

Αυτό εγώ σαν άνθρωπος και σαν πατέρας δεν μπορώ να το δεχτώ. Ας συνεχίσουν όλοι αυτοί να κάνουν τη δουλειά του, και τα σκυλιά που γαβγίζουν και τα τσιράκια τους, αλλά και εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας από εδώ, να λέμε αυτό που έχουμε στο μυαλό μας και στην ψυχή μας», είπε ο Νίκος Συρίγος.

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