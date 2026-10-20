Στα άκρα οδηγήθηκε η κατάσταση στη δικαστική αίθουσα κατά την κατάθεση του Σπύρου Μπιμπίλα, με αποτέλεσμα τη διακοπή της δίκης, εξαιτίας της σφοδρής αντίδρασης του Πέτρου Φιλιππίδη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Μάρως Κανελλάκη στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο κατηγορούμενος ηθοποιός σηκώθηκε από τη θέση του και εξαπέλυσε βαρύτατους χαρακτηρισμούς εναντίον του πρώην φίλου του, την ώρα που εκείνος κατέθετε για παλαιότερα περιστατικά από την επαγγελματική και προσωπική τους διαδρομή.

Τι είπε ο Σπύρος Μπιμπίλας και προκάλεσε την αντίδραση του Πέτρου Φιλιππίδη

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που μεταδόθηκε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, ο Σπύρος Μπιμπίλας κατέθετε για τη διακοπή της συνεργασίας του Πέτρου Φιλιππίδη με το θέατρο της Κάτιας Δανδουλάκη. Κατά την περιγραφή του, η συνεργασία είχε σταματήσει έπειτα από περιστατικό ανάρμοστης συμπεριφοράς, για το οποίο ο ηθοποιός φέρεται να απομακρύνθηκε από την παράσταση.

Στη συνέχεια, οι ερωτήσεις στράφηκαν και στην προσωπική ζωή του Πέτρου Φιλιππίδη. Ο Σπύρος Μπιμπίλας φέρεται να αναφέρθηκε στις εξωσυζυγικές σχέσεις του ηθοποιού, επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι δυο τους έκαναν παρέα και γνωρίζονταν από την πρώτη ημέρα του γάμου του. Τα συγκεκριμένα σημεία, όπως μεταφέρθηκε, προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Πέτρου Φιλιππίδη.

Η έκρηξη μέσα στην αίθουσα

Ο Πέτρος Φιλιππίδης σηκώθηκε και άρχισε να φωνάζει προς τον Σπύρο Μπιμπίλα, χρησιμοποιώντας τις φράσεις: «Είσαι γελοίος, λες ψέματα, είσαι καραγκιόζης», ενώ τον ρώτησε πώς γίνεται να γνωρίζει όλα αυτά τα περιστατικά και να τον λέει φίλο του. Ο Σπύρος Μπιμπίλας του απάντησε πως τον λυπόταν και γι’ αυτό τον έκανε παρέα.

Η ένταση που επικράτησε οδήγησε στην παρέμβαση του προέδρου της έδρας, ο οποίος σηκώθηκε και αποφάσισε η διαδικασία να διακοπεί προσωρινά, μετά την έντονη αναστάτωση που επικράτησε στη δικαστική αίθουσα.

Οι δηλώσεις Μπιμπίλα για Πέτρο Φιλιππίδη

Πριν από την κατάθεσή του, ο ηθοποιός μίλησε στους δημοσιογράφους για την απόφασή του να βρίσκεται στο δικαστήριο, αλλά και για τη σχέση του με τον πρώην φίλο και συνάδελφό του.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας περιέγραψε τη δικαστική διαδικασία ως επώδυνη, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους επέλεξε να καταθέσει: «Είναι μια επώδυνη διαδικασία όλο αυτό, αλλά βάσει της ηθικής μου και της καθαρής μου συνείδησης, οφείλω να είμαι εδώ για να προστατεύσω το δικαίωμα των ανθρώπων να μπορούν να καταγγέλλουν αυτά που τους έχουν συμβεί. Εάν στο τέλος βρίσκονται κατηγορούμενοι, τώρα πια δεν θα ανοίγει κανείς το στόμα του, δεν θα λέει τίποτα. Γι’ αυτό τον λόγο είμαι εδώ».

Μιλώντας για τη φιλία του με τον Πέτρο Φιλιππίδη, ξεκαθάρισε ότι τα δικά του συναισθήματα ήταν αληθινά: «Εγώ ήμουν αληθινός φίλος. Εάν δεν ήταν εκείνος αληθινός, δεν το γνωρίζω. Όμως οι πραγματικοί φίλοι προσπαθούν με τις πράξεις τους να κάνουν τον φίλο να σκεφτεί».

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στη διακοπή της επικοινωνίας τους. Όπως υποστήριξε, ο Πέτρος Φιλιππίδης τον είχε συμπεριλάβει στους μάρτυρες υπεράσπισής του, χωρίς προηγουμένως να τον ενημερώσει.

«Δεν έχουμε μιλήσει από την περίοδο που ξέσπασε αυτό, όπου με θεώρησε δεδομένο μάρτυρα υπεράσπισής του, γιατί πρέπει να θυμίσω ότι ο κύριος Φιλιππίδης με έβαλε μάρτυρα υπεράσπισής του χωρίς να το γνωρίζω. Εάν το γνώριζα, θα του έλεγα να μη με βάλει. Όπως του το είπανε και πολλοί άλλοι άνθρωποι».

Ο ίδιος εξήγησε ότι, από τη στιγμή που κλήθηκε να καταθέσει, ακολούθησε τη συνείδησή του: «Από τη στιγμή που με έβαλε μάρτυρα, όφειλα κι εγώ να πω αυτό που η ψυχή μου και η ηθική μου μου έλεγε να κάνω. Οι άνθρωποι βρίσκονται κάποιες φορές σε διλήμματα, με ποια πλευρά θα πάνε. Εγώ επέλεξα την πλευρά των αδυνάτων».

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