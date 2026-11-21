Έντονη ήταν η αντίδραση του Δημήτρη Αλεξάνδρου το πρωί της Παρασκευής 19 Νοεμβρίου, όταν μέσα από το προφίλ του στο Instagram ξέσπασε για μια ψευδή είδηση που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο με πρωταγωνιστή τον ίδιο.

Πιο αναλυτικά, ο γνωστός παρουσιαστής και επιχειρηματίας εντόπισε στο Facebook μια παραπλανητική δημοσίευση, η οποία απεικόνιζε τον ίδιο και τη Ρία Ελληνίδου σε δωμάτιο μαιευτηρίου, υποστηρίζοντας αναληθώς ότι το ζευγάρι μοιράστηκε την πρώτη του φωτογραφία μετά τη γέννηση του παιδιού του. Η χρήση μονταρισμένου υλικού και ανυπόστατων ισχυρισμών για ένα τόσο ευαίσθητο και προσωπικό θέμα, με μοναδικό σκοπό την προσέλκυση επισκεψιμότητας, εξόργισε τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, ο οποίος έχασε την ψυχραιμία του.

Χωρίς να χάσει χρόνο, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου δημοσίευσε ένα βίντεο στα stories του, δείχνοντας στους διαδικτυακούς του φίλους το επίμαχο δημοσίευμα και γράφοντας με μεγάλα γράμματα τη λέξη «ΝΤΡΟΠΗ» πάνω στην οθόνη.

Το ξέσπασμα του Δημήτρη Αλεξάνδρου

Μιλώντας στην κάμερα του κινητού του, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έθεσε προ των ευθυνών τους όσους κατασκευάζουν τέτοιου είδους ψευδείς ειδήσεις και επεξεργάζονται φωτογραφίες για να παραπλανήσουν τον κόσμο. «Τώρα αλήθεια δεν ξέρω τι να κάνω πρωί πρωί. Δεν θα βρίσω, δεν θα πω κάτι για κάτι τόσο σημαντικό που φτιάχνετε και φωτογραφίες και τέτοια πράγματα και λέτε και γράφετε και τα ανεβάζετε σε sites. Να πω ντροπή; Να ξεκινήσουν οι μηνύσεις; Πραγματικά με όλα αυτά που κάνετε… Δεν ξέρω τι να πω. Καλημέρα!», ανέφερε χαρακτηριστικά στο βίντεο που ανέβασε, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση πως δεν πρόκειται να αφήσει τέτοιες πρακτικές αναπάντητες.

Το love story του ζευγαριού

Η σχέση του Δημήτρη Αλεξάνδρου και της Ρίας Ελληνίδου ξεκίνησε την άνοιξη του 2025, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Μετά από μια κοινωνική εκδήλωση και μια επαγγελματική συνάντηση που αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον ανάμεσά τους, οι δυο τους ήρθαν πιο κοντά, επιλέγοντας αρχικά να κρατήσουν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα δημοσιεύματα και τις δημόσιες συζητήσεις.

Μάλιστα, τον Ιούνιο του 2025, ο επιχειρηματίας είχε αντιδράσει έντονα στις πρώτες φήμες που κυκλοφόρησαν μετά από κοινή τους εμφάνιση σε απονομή χρυσού δίσκου, στέλνοντας εξώδικα σε μέσα ενημέρωσης προκειμένου να προστατεύσει την ιδιωτικότητά του. Για αρκετούς μήνες το ζευγάρι απέφευγε να επιβεβαιώσει ανοιχτά τη σχέση του, παρά το ενδιαφέρον που είχε αρχίσει να συγκεντρώνει.

ον Δεκέμβριο του 2025 ο Δημήτρης Αλεξάνδρου επιβεβαίωσε έμμεσα το ειδύλλιο μέσα από τηλεοπτική του συνέντευξη, ενώ την άνοιξη του 2026 ήρθε και η πρώτη τρυφερή κοινή φωτογραφία τους στα social media. Από εκείνο το σημείο και μετά, οι δυο τους άρχισαν να εκφράζονται πιο ανοιχτά, χωρίς να προσπαθούν να κρύψουν τη σχέση τους. Ο επιχειρηματίας βρίσκεται συχνά στο πλευρό της τραγουδίστριας στα νυχτερινά κέντρα όπου εμφανίζεται, ενώ και εκείνη δεν είναι λίγες οι φορές που του έχει αφιερώσει τραγούδια επί σκηνής.

Το επόμενο σημαντικό βήμα ήρθε το περασμένο καλοκαίρι, όταν αποφάσισαν να συγκατοικήσουν στο διαμέρισμα του Δημήτρη Αλεξάνδρου, ενώ δεν λείπουν και τα ταξίδια μαζί με τον γιο του, Πάρη.

govastiletto.gr -Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου αγκαλιά σε βραδινή τους έξοδο σε εστιατόριο