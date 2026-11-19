Υψηλοί τόνοι επικράτησαν το πρωί της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου στον αέρα του «Happy Day», με μια συζήτηση γύρω από τα τηλεοπτικά πρόσωπα να μετατρέπεται σε σφοδρή σύγκρουση ανάμεσα στη Σταματίνα Τσιμτσιλή, τον Δημήτρη Παπανώτα και την Τίνα Μεσσαροπούλου.

Αφορμή στάθηκαν τα σχόλια που έκαναν την Τετάρτη ο Γιώργος Λιάγκας και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος σχετικά με το ταξίδι του Κώστα Τσουρού στις ΗΠΑ. Όταν η Σταματίνα Τσιμτσιλή θύμισε την παλαιότερη κόντρα Ουγγαρέζου – Τσουρού, ο Δημήτρης Παπανώτας παρενέβη εκφράζοντας παράπονα για τη στάση που κρατά η εκπομπή απέναντι στις δικές του προσωπικές διαμάχες.

Το κλίμα δυναμιτίστηκε αμέσως, καθώς ο δημοσιογράφος ήρθε αρχικά σε ρήξη με την Τίνα Μεσσαροπούλου —φτάνοντας στο σημείο να απειλήσει με αποχώρηση— και κατόπιν συγκρούστηκε με την παρουσιάστρια. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή αντέδρασε έντονα, υπενθυμίζοντάς του τη στήριξη και την προστασία που του έχει προσφέρει η ομάδα όλα αυτά τα χρόνια, με εκείνον να απαντά με αιχμές, επικαλούμενος τη μακρά διαδρομή του στον χώρο.

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