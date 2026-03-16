Ο Γιώργος Λιάγκας σόκαρε με την αποκάλυψη που έκανε σήμερα, Δευτέρα 16/3, στον αέρα της εκπομπής «Πρωινό».

Πιο συγκεκριμένα, αποκάλυψε ότι ζήτησαν από ένα Γερμανό να τους δώσει συνέντευξη ώστε να μεταφέρει τις πληροφορίες της επίθεσης της γυναίκας του από σκυλιά στην Πιερία με αποτέλεσμα να βρίσκεται τώρα στη ΜΕΘ. Ωστόσο, τους ζήτησε 1.000 ευρώ.

Ο Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε χαρακτηριστικά: «Απευθυνθήκαμε στον άντρα της Γερμανίδας για να μας δώσει πληροφορίες. Ο άντρας της συνεχίζει κανονικά τις διακοπές του στη χώρα μας και λέει “αφού είναι στη ΜΕΘ, τι να κάτσω εγώ απ’ έξω να κάνω;”. Η γυναίκα του είναι στη ΜΕΘ και αυτός κάνει διακοπές.

Του ζητήσαμε συνέντευξη και μας είπε ότι θέλει 1000 ευρώ! Να πάρει πρώτα τα χρήματα σε λογαριασμό και μετά να μας δώσει συνέντευξη. Όπως σας το λέω, η γυναίκα του χαροπαλεύει στη ΜΕΘ και αυτός ζήτησε από τη Γιώτα Κηπουρού και άλλους συναδέλφους 1000 ευρώ», δηλώνοντας σοκαρισμένος από την αντίδραση του άνδρα.

govastiletto.gr – Αχώριστοι η Μαρία Αντωνά και ο Γιώργος Λιάγκας – Φωτογραφίες από τη νέα τους βόλτα στα νότια προάστια