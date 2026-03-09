Η Μαρία Μπακοδήμου παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου και μίλησε για την προσωπική της ζωή συμφωνώντας με την Μαρία Σολωμού πως «αν ένας 50αρης δεν έχει κάνει παιδιά κάτι δεν πάει καλά». Σήμερα, Δευτέρα 9/3 αυτές οι δηλώσεις της προβλήθηκαν στο Happy Day και ο Κώστας Φραγκολιάς έγινε έξαλλος με την άποψή της.

«Κορίτσια δεν βάζετε μυαλό. Δηλαδή Μαρία μου και η κάθε Μαρία που κάνατε οικογένεια, κάνατε μια επιλογή, αυτή η επιλογή δεν σας βγήκε, στεναχωρήσατε τις οικογένειες σας, τα παιδιά σας και όλα αυτά… και εσείς κάνατε τις σωστές επιλογές, δεν κάνατε κανένα λάθος στη ζωή σας και εμείς που δεν κάναμε κάποια τέτοια επιλογή, που δεν κάναμε οικογένεια, δεν θέλαμε οικογένεια, μπορεί και να μην μπορούμε να κάνουμε οικογένεια από θέμα υγείας… είμαστε οι λάθος και κάτι τρέχει με εμάς, ενώ εσείς τα κάνατε όλα τέλεια και είστε οι τέλειες. Πάτε καλά κορίτσια; Τώρα αλήθεια», σχολίασε φανερά εκνευρισμένος ο Κώστας Φραγκολιάς.

Με τον Δημήτρη Παπανώτα να συμπληρώνει: «Έχεις αφήσει έξω έναν παράγοντα. Ότι γουστάρει ο άλλος να είναι μπον βιβέρ. Δεν θέλει ευθύνες στο κεφάλι του. Γιατί οικογένεια δεν είναι άντε έτσι. Έχεις τη σύζυγο, τη μάνα της συζύγου, την οικογένεια της συζύγου, γιορτές… πρόσεξτε… Τα παιδιά έχουν οικονομικά θέματα και δεν θες ρε αδερφές! Μπορεί ο καθένας να κάνουμε ό,τι γουστάρει;».

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή την στιγμή εκείνη τον διέκοψε, σχολιάζοντας με τη σειρά της: «Συμφωνώ με τον πυρήνα της άποψης του Κώστα και συμφωνώ με την συναισθηματική του φόρτιση. Στο μόνο που θα διαφωνήσω είναι μην πέφτεις και εσύ στο λάθος της Μαρίας Σολωμού και της Μαρίας Μπακοδήμου. Το ότι μια γυναίκα χωρίζει δεν σημαίνει ότι τα έκανε λάθος στη ζωή της. Δεν σημαίνει ότι ο κάθε άνθρωπος που παντρεύεται και να δημιουργεί οικογένεια να ξεκινάει από μια αφετηρία ότι μπορεί να είναι μια οικογένεια ευτυχισμένη και να μην του βγαίνει».

Σχετικά τοποθετήθηκε και η Τίνα Μεσσαροπούλου: «Ξεκινάμε λάθος από την παραδοχή ότι όλοι είναι έτσι, όλες οι γυναίκες είναι έτσι, όλοι ι άνδρες είναι έτσι. Εγώ στεναχωριέμαι με την Μαρία που είναι ένας λογικός άνθρωπος, να μπαίνει στη διαδικασία να δικαιολογήσει σε εισαγωγικά την Σολωμού, η οποία είναι απαξιωτική από τους 50αρηδες».