Ο Γιώργος Λιάγκας ξέσπασε έντονα στην εκπομπή του «Πρωινό» τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, απαντώντας στα σχόλια που δέχτηκε για τον τρόπο που φορούσε την ελληνική σημαία.

Η αφορμή δόθηκε μετά τον Τάσο Ποτσέπη, ο οποίος, μετά την απόλυσή του από την αστυνομία, εμφανίστηκε με ελληνική σημαία στον ώμο του, προκαλώντας αντιδράσεις και σχόλια στα social media.

Ο παρουσιαστής τόνισε ότι η σημαία δεν πρέπει να υποτιμάται και εξέφρασε την ενόχλησή του για όσους ισχυρίστηκαν ότι φορούσε τη σημαία σε ακατάλληλα σημεία.

«Κάποιοι ανεγκέφαλοι, ηλίθιοι, βλάκες, είπαν ότι φόρεσα στα απόκρυφά μου σημεία την ελληνική σημαία. Τόσο ηλίθιοι είστε; Θέλετε να με πλήξετε και με πλήττετε με ηλιθιότητες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Λιάγκας εξήγησε ότι εκείνη την ημέρα κολυμπούσε με τον γιο του και φορούσε ένα μαγιό της εθνικής ομάδας πόλο, όπου υπήρχε η ελληνική σημαία, κάτι που θεωρεί αυτονόητο και απολύτως σεβαστό.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η αξιολόγηση των ικανοτήτων κάποιου πρέπει να γίνεται με επιχειρήματα και όχι με τέτοιου είδους φαιδρές κατηγορίες.

Από την πλευρά του, ο Τάσος Ποτσέπης απάντησε μέσω TikTok με χιουμοριστικό τρόπο, σχολιάζοντας την εμφάνιση του Λιάγκα στο παρελθόν και τονίζοντας ότι οι ίδιοι τιμούν τη σημαία με διαφορετικό τρόπο, φορώντας παντελόνια.

