Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Ένταση επικράτησε στο νέο επεισόδιο του The Voice, με τον Γιώργο Μαζωνάκη να ξεσπά δημόσια για την απόδοση των διαγωνιζομένων της ομάδας του.

Η Ανδριάνα, ο Δημήτρης και η Ευαγγελία ανέβηκαν στη σκηνή, όμως η εμφάνισή τους προκάλεσε έντονη διαφωνία ανάμεσα στον Μαζωνάκη και την Έλενα Παπαρίζου.

Η ερμηνεία τους δεν ικανοποίησε τον coach, ο οποίος αντέδρασε με την αφοπλιστική και ιδιαίτερα αυστηρή ατάκα: «Θα τους σπάσω τα κεφάλια και των δύο», αναφερόμενος στους δύο από τους τρεις διαγωνιζόμενους.

Η Έλενα Παπαρίζου διαφώνησε ανοιχτά, λέγοντας πως και οι τρεις ήταν εξαιρετικοί: «Εμένα μου άρεσαν όλοι πάρα πολύ. Δεν καταλαβαίνω γιατί θες να… σπάσεις κεφάλια!»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης στη συνέχεια εξήγησε πως η ένστασή του δεν ήταν προσωπική, αλλά είχε να κάνει με μια γενικότερη τάση που παρατηρεί στη σκηνή: «Μπορούν να γίνουν ακόμα καλύτεροι. Βλέπω πως σήμερα οι άνθρωποι θέλουν να δείχνουν επιθετικότητα, λες και πρέπει να τσαμπουκαλεύονται. Ακόμα και οι γυναίκες τραγουδάνε κάνοντας κινήσεις σαν να πλακώνονται. Έχει χαθεί ο υγιής ανταγωνισμός».