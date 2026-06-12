Λίγες ώρες πριν από τον πολυαναμενόμενο γάμο της Δανάης Μπάρκα στην Καλαμάτα (Σάββατο 13 Ιουνίου), οι δηλώσεις του Θοδωρή Ρακιτζή ήρθαν να ανάψουν φωτιές. Ο γνωστός δημοσιογράφος σχολίασε με ιδιαίτερα αιχμηρό ύφος τα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας που φέρεται να έχει επιστρατεύσει η παρουσιάστρια. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει στηθεί μια «ασπίδα» προστασίας γύρω από το μυστήριο και τη δεξίωση, με αυστηρές απαγορεύσεις για παπαράτσι, τηλεοπτικά συνεργεία, ακόμα και για πτήσεις drones, προκειμένου να διασφαλιστεί η απόλυτη ιδιωτικότητα της στιγμής.

«Δεν παντρεύεται η πριγκίπισσα», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η ίδια γνωρίζει πολύ καλά πως ένα τόσο πολυσυζητημένο κοσμικό γεγονός θα προσελκύσει το ενδιαφέρον των τηλεοπτικών συνεργείων και των lifestyle εκπομπών. Μάλιστα, αναρωτήθηκε τι θα συμβεί στην περίπτωση που τηλεοπτικές αποστολές ταξιδέψουν από την Αθήνα μέχρι την Καλαμάτα για να καλύψουν το γεγονός.

Ο Θοδωρής Ρακιτζής προχώρησε ακόμη περισσότερο, ισχυριζόμενος ότι ενδέχεται να υπάρχει συμφωνία με συγκεκριμένο περιοδικό για την αποκλειστική διάθεση φωτογραφικού υλικού από το εσωτερικό της εκδήλωσης, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώνεται κάτι τέτοιο επίσημα. Αυτό που σχολίασε πιο έντονα ήταν οι πληροφορίες περί αυξημένης φύλαξης και ειδικών μέτρων ασφαλείας, κάνοντας λόγο ακόμη και για παρουσία προσωπικού που θα αποτρέπει λήψεις από drones.

«Δεν παντρεύεται η πριγκίπισσα. Δεν είναι αυτό κίνηση από μία κοπέλα η οποία ζει μια ευτυχισμένη ζωή, έρχεται ο γάμος της, θα γίνουν κάποια πραγματάκια θα πάνε κάποιοι επώνυμοι κλπ. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι η τηλεόραση – έκανε 4 χρόνια πρωινό – θα στείλουν κάμερες κλπ. Ας πούμε ότι πάει μια αποστολή εκεί από την Αθήνα στην Καλαμάτα, τι θα τους πούνε; Έξω με τις κλωτσιές; Αλλά τι γίνεται τώρα, θα σας κάνω εγώ την αποκωδικοποίηση. Η κυρία Μπάρκα έχει κανονίσει με περιοδικό που θα πάρει το υλικό από μέσα. Κατά πάσα πιθανότητα το ΟΚ! magazine είναι αλλά αυτή η συμπεριφορά, να φέρει φύλακες ειδικούς, δηλαδή ασφάλεια που να κατεβάζει τα drone, το ένα το άλλο, εντάξει ρε κορίτσι μου τόσο σταρούμπα αισθάνεσαι; Ή τουλάχιστον κάντο αλλά μην το λες!», είπε χαρακτηριστικά στην διαδικτυακή του εκπομπή.

Την ίδια ώρα, όλα δείχνουν πως η μεγάλη μέρα πλησιάζει, με τη Δανάη Μπάρκα να ετοιμάζεται να παντρευτεί τον Φάνη Μπότση στη Μεσσηνία, έχοντας στο πλευρό της συγγενείς, φίλους και πολλά γνωστά πρόσωπα της showbiz. Το νυφικό της θα είναι δημιουργία των αγαπημένων της MI-RO, ενώ οι πληροφορίες θέλουν το μυστήριο και το γαμήλιο πάρτι να πραγματοποιούνται σε ένα άκρως ειδυλλιακό σκηνικό με θέα τη θάλασσα.

govastiletto.gr -Δανάη Μπάρκα: Βίντεο από την πρόβα νυφικού της και οι λεπτομέρειες για τον γάμο