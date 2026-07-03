Θύμα μιας απρόκλητης επίθεσης έπεσε ο Trannos κατά τη διάρκεια live εμφάνισής του στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, το βράδυ της Πέμπτης, ενώ ο τράπερ τραγουδούσε στο γήπεδο του Αγροτικού Αστέρα στον Εύοσμο, ένα αντικείμενο που εκτοξεύτηκε από τις κερκίδες τον βρήκε στο πρόσωπο, βγάζοντάς του τα γυαλιά ηλίου και προκαλώντας αναστάτωση στη συναυλία.

Σε βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπάρχουν διαφορετικές αναφορές για το αντικείμενο, καθώς ορισμένοι υποστηρίζουν ότι επρόκειτο για μπουκάλι, άλλοι για πέτρα και άλλοι για ηλεκτρονικό τσιγάρο. Ωστόσο, λόγω της ταχύτητας με την οποία εκτοξεύτηκε, δεν είναι δυνατό να διαπιστωθεί με βεβαιότητα τι ήταν.

Το αντικείμενο χτύπησε τον τράπερ στο μάτι, με τα γυαλιά του ωστόσο να αποτρέπουν σοβαρότερο τραυματισμό. Ο καλλιτέχνης διέκοψε αμέσως την εμφάνισή του και, εμφανώς εκνευρισμένος, ζήτησε να εντοπιστεί ο υπεύθυνος.

«Ποιος το πέταξε ρε; Εσύ το πέταξες; Έφυγε; Πιάστον, θέλω να του μιλήσω. Πάμε, ανεβείτε, εγώ φεύγω, τον π@@λ@», ακούγεται να λέει σε βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο TikTok. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο Trannos αποχώρησε από τη σκηνή, διακόπτοντας τη συναυλία του.

Δείτε βίντεο

govastiletto.gr – Trannos: «Ο τελευταίος πύραυλος έπεσε μόλις 500 μέτρα από εκεί που έμενα»