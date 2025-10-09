Στην τελική ευθεία έχε μπει το Exathlon καθώς την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί ο μεγάλος τελικός.
