Στην τελική ευθεία έχε μπει το Exathlon καθώς την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί ο μεγάλος τελικός.

Διαβάστε περισσότερα στο govastiletto.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Exathlon #Δώρα Νικολή