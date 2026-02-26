Έξι χρόνια συμπληρώνονται από την ημέρα που ο Κώστας Βουτσάς έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο καλλιτεχνικό αποτύπωμα, και μια βαθιά αγάπη από το κοινό, που τον αποκαλούσε «αιώνιο έφηβο».

Η μνήμη του παραμένει ζωντανή τόσο μέσα από το έργο του, όσο και μέσα από τους ανθρώπους που τον αγάπησαν.

Η σύζυγός του, Αλίκη Κατσαβού, προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, τιμώντας τη μνήμη του.

Στο μήνυμά της έγραψε: «Σήμερα η σκέψη μας είναι στη μνήμη του. Για τον γιο μας παραμένει πατέρας. Για το Θέατρο, παραμένει φωνή».

Σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε μιλήσει με έντονη συγκίνηση για τις τελευταίες στιγμές του ηθοποιού, περιγράφοντας τη δύναμη και τη θέλησή του για ζωή.

Όπως είχε αποκαλύψει, ακόμη και στο νοσοκομείο, η μεγαλύτερη επιθυμία του ήταν να επιστρέψει γρήγορα στο σπίτι, δείχνοντας μέχρι το τέλος την αισιοδοξία και την μαχητικότητά του.

Ο Κώστας Βουτσάς μπορεί να απουσιάζει φυσικά, όμως για την οικογένειά του και για το ελληνικό Θέατρο παραμένει μια παρουσία ανεξίτηλη.

Govastiletto.gr – Κώστας Βουτσάς: Έσπασαν τον τάφο του ηθοποιού στο Πρώτο Νεκροταφείο