Μια απρόσμενη είδηση για την προσωπική σχέση της Αννίτας Πάνια και του Νίκου Καρβέλα ήρθε στο φως την Τρίτη 13 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1, οι δύο πρώην σύζυγοι φαίνεται να έχουν διακόψει κάθε επαφή τους τελευταίους έξι μήνες. Η αποκάλυψη αυτή προκαλεί αίσθηση, καθώς οι δυο τους διατηρούσαν πάντοτε μια ιδιαίτερα στενή σχέση, ακόμα και μετά το τέλος του γάμου τους.

Παρά το γεγονός ότι έγινε γνωστό το εξάμηνο αυτό διάστημα αποστασιοποίησης, μέχρι στιγμής δεν έχουν αποκαλυφθεί οι λόγοι που οδήγησαν στη διακοπή της επικοινωνίας τους ή αν προηγήθηκε κάποια μεταξύ τους διαφωνία.

Η Αννίτα Πάνια και ο Νίκος Καρβέλας αποτελούν δύο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της ελληνικής τηλεόρασης και μουσικής αντίστοιχα. Η κοινή τους πορεία είχε απασχολήσει επί χρόνια τα μέσα ενημέρωσης, καθώς ο ιδιαίτερος χαρακτήρας και των δύο, αλλά και η δημόσια παρουσία τους, δημιουργούσαν συχνά ενδιαφέρον γύρω από την προσωπική τους ζωή.

Οι δυο τους υπήρξαν παντρεμένοι και έχουν αποκτήσει μαζί έναν γιο, τον Ανδρέα.

govastiletto.gr – Ηλίας Ψινάκης – Αννίτα Πάνια: Η αδημοσίευτη ολόγυμνη φωτογραφία που άναψε φωτιές – «Δεν είναι A.I.!»