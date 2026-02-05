Τέλος καλό, όλα καλά για τον Κώστα Σόμμερ, ο οποίος επέστρεψε στην οικογένειά του μετά τη νοσηλεία του. Η κάμερα του “Happy Day” κατέγραψε τις πρώτες στιγμές του ζευγαριού μετά το εξιτήριο, με τον ηθοποιό να εμφανίζεται ανακουφισμένος και τη Βαλεντίνη Παπαδάκη να μην φεύγει λεπτό από κοντά του.

«Καμιά φορά όταν είσαι λίγο πιο δυναμικός, υπερβαίνεις τα όριά σου, δεν το καταλαβαίνεις και για αυτό θέλει μεγάλη προσοχή. Ήμουν χαμηλά σε οξυγόνο και το βράδυ έφτασα μέχρι και το 90 που είναι χαμηλό», ανέφερε ο Κώστας Σόμμερ στην κάμερα του Alpha.

Για τα συμπτώματα που τον οδήγησαν στο νοσοκομείο: «Είχα πολύ βήχα, πήγαινα στο σπίτι και ξάπλωμα, ήμουν κομμάτια», ανέφερε ο Κώστας Σόμμερ, προσθέτοντας: «Μεγαλώνουμε, θέλει προσοχή μην κολλήσουμε τίποτα άλλο».

Ο γνωστός ηθοποιός επέστρεψε στο πλευρό της οικογένειά του: «Μου έλειψαν τα παιδάκια μου και η γυναίκα μου βέβαια. Ερχότανε κάθε μέρα, όλα καλά».

Η ανάρτηση του Κώστα Σόμμερ μέσα από το νοσοκομείο

Ο γνωστός ηθοποιός είχε γνωστοποιήσει το θέμα της υγείας του, μέσα από ανάρτηση στα social media.

«Φιλοξενούμαι εδώ και κάποιες μέρες στο νοσοκομείο, από ό,τι μου λένε θα κάτσουμε λίγες μέρες ακόμα. Ευχαριστώ για τη φροντίδα, ευτυχώς είμαι σε εξαιρετικά χέρια. Προσέξτε την υγεία σας» έγραψε ο Κώστας Σόμμερ.

