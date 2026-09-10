Στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη στη Βουλιαγμένη βρέθηκε ο φωτογραφικός μας φακός λίγες ώρες μετά τον αιφνίδιο θάνατό του σε ηλικία 54 ετών.

Έξω από την μονοκατοικία όπου ζούσε και περνούσε ένα μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας ο Γιώργος Μαζωνάκης σήμερα επικρατεί η απόλυτη ησυχία.

Στο ησυχαστήριό του, άλλωστε είχε δώσει και την τελευταία του συνέντευξη, τον περασμένο Ιούλιο στον Τάσο Τρύφωνος.

Μια γυναίκα από τη γειτονιά άφησε ένα μπουκέτο με λευκά τριαντάφυλλα, συνοδεύοντάς το με ένα χειρόγραφο σημείωμα: «Καλό ταξίδι Γιώργο, η γειτόνισσα».

Τα λευκά τριαντάφυλλα που αφέθηκαν έξω από την πόρτα του αποκαλύπτουν μια άλλη πλευρά του λαοφιλούς καλλιτέχνη: αυτή του απλού, καθημερινού ανθρώπου που παρέμενε πάντα ο Γιώργος της γειτονιάς.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr -«Βουβός» ο καλλιτεχνικός κόσμος: Οι συγκινητικές αναρτήσεις για τον Γιώργο Μαζωνάκη που έφυγε νωρίς