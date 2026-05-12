Έξω φρενών έγινε η Ιωάννα Τούνη το πρωί της Τρίτης (12/5) με αφορμή ένα περιστατικό που σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη. Η influencer περιέγραψε μέσω TikTok την έντονη αντιπαράθεση που είχε με μια άγνωστη γυναίκα, η οποία πλησίασε και διέκοψε τον μικρό Πάρη την ώρα που εκείνος πήγαινε στο σχολείο με το πατίνι του.

Η Ιωάννα Τούνη, που ακολουθούσε τον γιο της σε μικρή απόσταση, εξέφρασε τη συναισθηματική της φόρτιση για τη συμπεριφορά της γυναίκας απέναντι στο παιδί.

Τι είπε στους ακολούθους της η influencer

«Να σου πω ότι σήμερα είμαι έξαλλη. Πηγαίνω σχολείο τον Παρούλη το πρωί, πήγαινε εκείνος μπροστά με το πατίνι κι εγώ από πίσω έτρεχα κλασικά. Τον σταματάει μια κυρία, τον χαιρετάει, με βλέπει και της γνέφω. Πάει να τον χαϊδέψει, στο πρόσωπο κιόλας, τραβήχτηκε ο Πάρης γιατί δεν ήθελε. Συνέχισε να του μιλάει, ο Πάρης δεν της έδινε σημασία», είπε αρχικά η Ιωάννα Τούνη.

Η influencer εξήγησε πως όταν έφτασε δίπλα τους, η άγνωστη γυναίκα τη ρώτησε γιατί το παιδί δεν της μιλούσε, με την ίδια να της απαντά ευγενικά αλλά ξεκάθαρα πως ο γιος της δεν γνωρίζει αγνώστους και δεν αισθάνεται άνετα να τον ακουμπάνε άνθρωποι που δεν ξέρει. «Της λέω “δεν σας μιλάει γιατί δεν σας ξέρει και σίγουρα δεν του αρέσει να τον πιάνουν στο πρόσωπο”», είπε η Ιωάννα Τούνη.

Ωστόσο, αυτό που την εξόργισε περισσότερο ήταν όσα ακολούθησαν λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, όταν η γυναίκα γύρισε και της φώναξε δημόσια «ψωνάρα». «Γυρνάει μια κυρία, με κοιτάει, βάζει τα δυο της χέρια στο στόμα και φωνάζει “ψωνάρα” στον δρόμο. Έμεινα», περιέγραψε. Η Ιωάννα Τούνη συνέχισε ξεκαθαρίζοντας πως το γεγονός ότι είναι αναγνωρίσιμη από τα social media δεν σημαίνει πως ο οποιοσδήποτε έχει δικαίωμα να αγγίζει το παιδί της χωρίς τη συγκατάθεσή του.

«Το ότι μπορεί να ξέρεις εμένα από τα social δεν σου δίνει το δικαίωμα να τον πιάνεις. Άνθρωπος είναι, δεν είναι κουτάβι. Δεν σου δίνει κανείς το δικαίωμα να πιάσεις έναν άγνωστο στον δρόμο και να του τσιμπάς τα μάγουλα για να τον χαϊδέψεις. Πόσο μάλλον δεν σου δίνει το δικαίωμα να μιλήσεις κατ’ αυτόν τον τρόπο στη μαμά του που πρακτικά εκείνη τη στιγμή προστατεύει το παιδί της και παράλληλα το ενημερώνει ότι δεν είναι υποχρεωμένο να μιλάει σε αγνώστους, ούτε να τους επιτρέπει να το τσιμπάνε και να το χαϊδεύουν. Και ορθά πράττει το παιδί, με τους συγγενείς είναι αλλιώς, με τους φίλους αλλιώς και με τους αγνώστους φυσικά θα είναι αλλιώς, αυτό είναι το σωστό και το υγιές. Τώρα αν αυτό κάνει εμένα ψωνάρα και τον Πάρη αντικοινωνικό… Δεν ξέρω», είπε σε έντονο ύφος.

@j.touni Εντωμεταξύ έχουν να με προσφωνήσουν «ψωνάρα» από το δημοτικό😅🤣❤️ Πέρα από την πλάκα, καταλαβαίνω ότι πολλές συμπεθέρες με παρακολουθείτε χρόνια και νιώθετε μεγαλύτερη οικειότητα & μπορεί όντως η συγκεκριμένη κυρία να χάρηκε που με είδε στον δρόμο με τον Πάρη. Ωστόσο θεωρώ προσωπικά πως ακριβώς όπως θα ρωτήσεις έναν ενηλικά «μπορώ να σε αγκαλιάσω» ή «μπορούμε να πάρουμε βιντεοκλήση την φίλη μου να πεις γεια» ή οτιδήποτε… έτσι ακριβώς πρέπει να ρωτήσεις και έναν μικρό άνθρωπο «μπορώ να σου χαϊδέψω το μάγουλο» ή οτιδήποτε σχετικό! Η συναίνεση είναι κάτι σημαντικό για εμένα… και τα παιδιά δεν είναι κουρδισμένες μαριονέτες! Οφείλουμε όλοι να σεβόμαστε τα παιδιά μας και τα συναισθήματα τους και να τα προστατεύουμε πάση θυσία 🫶🏼✨ Ο σεβασμός στην προσωπικότητα του άλλου δεν έχει ηλικία. Και τα προσωπικά όρια είναι κάτι που πρέπει να διδαχθούν τα παιδιά από μικρά!Ακούω γνώμη συμπεθέρες🧐 ♬ πρωτότυπος ήχος – Ioanna Touni

