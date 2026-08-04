Έντονες αντιδράσεις και επικρίσεις προκάλεσε ένα στιγμιότυπο από τη ζωντανή κάλυψη του Open στα μέτωπα των πυρκαγιών. Η ρεπόρτερ του καναλιού Μαρία Σιαμπάνου κατεγράφη να γελά την ώρα της ανταπόκρισης, προκαλώντας την οργή των χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί ήταν εκείνοι που στηλίτευσαν τη στάση της, κάνοντας λόγο για παντελή έλλειψη σεβασμού και ενσυναίσθησης, απέναντι στη σοβαρότητα της στιγμής.

Μετά τον σάλο που δημιουργήθηκε, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Instagram καταδίκασε τα υβριστικά σχόλια και τις ευχές μίσους που δέχθηκε η συνάδελφός του.

«Είναι θλιβερό πως ακόμα και σε μία τόσο δύσκολη κατάσταση, σε μία τόσο δύσκολη στιγμή, μέσα σε ένα δευτερόλεπτο χιλιάδες άνθρωποι βρίσκουν μία αφορμή για να ευχηθούνε ψόφους, κατάρες και καρκίνους σε έναν άνθρωπο που μπορεί να έκανε ένα λάθος. Αναφέρομαι στη συνάδελφο, όχι επειδή είναι συνάδελφός μου δημοσιογράφος, ούτε επειδή είναι στο Open. Στη δημοσιογράφο που κατά τη διάρκεια ενός πολύ δύσκολου ρεπορτάζ, ε… κάτι γέλασε, κάτι συνέβη, μπορεί κάτι να είδε, κάτι να ένιωσε και έσπευσαν διάφοροι να το ανεβάσουν εδώ στο Instagram και από κάτω εκατοντάδες κάφροι να της ευχηθούν κατάρες, να ζητήσουν το Instagram της για να της στείλουν “ευχές”. Λίγο δεν ντρέπεστε λιγάκι; Τι ξεφτίλα είναι αυτή; Τι ντροπή είναι αυτή που αμέσως, με το πρώτο δευτερόλεπτο, κάποιον να του ευχηθούμε ψόφο και κατάρα; Ξέρετε γιατί μπορεί να γέλασε; Αν είναι νευρικό, αν είναι κάτι άλλο; Έχετε βρεθεί σε τέτοια, σε αντίστοιχη περίσταση;», είπε εξοργισμένος ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

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Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Lampros Konstantaras (@lamproskonstantaras)

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