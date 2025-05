Ο πρίγκιπας Χάρι εξόργισε τους Βρετανούς με όσα είπε σε πρόσφατες δηλώσεις του για τον καρκίνο του βασιλιά Καρόλου, σε βαθμό που ζητούν επιτακτικά να του αφαιρεθεί ο τίτλος που κατέχει (έστω και τυπικά) τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του Μέγκαν Μάρκλ.

Ο πρώην «γαλαζοαίματος» μιλώντας στο BBC υποστήριξε ότι ο πατέρας του «αρνείται να του μιλήσει» και ότι ο ίδιος αποτελεί θύμα «συνωμοσίας του κατεστημένου». Επίσης, είπε ότι δεν ξέρει πόσος χρόνος απομένει στον Βρετανό μονάρχη, αφήνοντας υπόνοιες για την κατάσταση της υγείας του.

Η εφημερίδα Daily Mail έκανε δημοσκόπηση και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η πλειοψηφία στηρίζει τον βασιλιά Κάρολο στη διαμάχη με τον μικρότερο γιο του.

Anger grows at Prince Harry for saying ‘I don’t know how much longer’ cancer-battling King Charles, 76, has left to live as royal ‘blows his chance of reconciliation with his father’ https://t.co/yJPlsoPQn5

— Daily Mail Online (@MailOnline) May 3, 2025