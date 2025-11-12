Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Ο ηθοποιός Γιώργος Καραμίχος αναφέρθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην έλλειψη παιδείας και σεβασμού που παρατηρεί στην Ελλάδα, με αφορμή ένα σοκαριστικό περιστατικό που βίωσε. Σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε, επρόκειτο να συνεργαστεί με έναν σκηνοθέτη, ωστόσο μία απαράδεκτη στιχομυθία που είχαν άλλαξε τα σχέδιά του. Ο συγκεκριμένος σκηνοθέτης κάπνιζε σε κλειστό χώρο, αδιαφορώντας για τον νόμο, και, γνωρίζοντας το σοβαρό πρόβλημα υγείας του Γιώργου Καραμίχου (σ.σ ο οποίος είχε αντιμετωπίσει καρκίνο του πνεύμονα), τον ρώτησε κυνικά πώς είναι ο πνεύμονάς του μετά την εγχείριση.

Αυτή η έλλειψη ευαισθησίας και ο σεβασμός προς την υγεία του άλλου εξόργισε τον ηθοποιό, ο οποίος αποφάσισε να μην προχωρήσει στη συνεργασία, τονίζοντας το πρόβλημα του έλλειψης σεβασμού που υπάρχει στη χώρα.

«Είμαστε με τον σκηνοθέτη σε κλειστό χώρο σε ένα δωμάτιο 2Χ2 και με το air condition αναμμένο να καπνίζει και να με ρωτάει “πώς είσαι μετά την εγχείριση;”. Καλά προσέχω, του είπα και αυτός με ρώτησε “δεν καπνίζεις, ε;”. “Όχι, γιατί χάνεις 5-10% δυνατότητα αν καπνίζεις, αν δεν ξανακαπνίσω δεν θα επανέλθει” του είπα και μετά πήρα τηλέφωνο τη δικηγόρο μου και της είπα “ακυρώνεται”. Αυτή μου είπε “όχι, Γιώργο, έχουμε κλείσει”. Ξεκλείνουμε της είπα, δεν μπορώ να εξηγήσω, από πού να το πιάσεις να εξηγήσεις» είπε στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» στο Action 24.

«Yπάρχει νόμος απαγορεύεται το κάπνισμα σε κλειστό χώρο. Επίσης με ενοχλεί η μυρωδιά, δεν μου αρέσει να μυρίζουν τα μαλλιά μου ακόμα και σε εστιατόρια που είναι ανοιχτός ο χώρος» πρόσθεσε ο ηθοποιός.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Καραμίχο αυτό μπορεί να αλλάξει «όταν εκπαιδευτούμε στον σεβασμό, προς το παρόν η παιδεία μας δεν εμπεριέχει τον σεβασμό. Δεν έχουμε περάσει διαφωτισμό και αναγέννηση, δεν έχουμε κάψει τις μάγισσές μας, ακόμα για αυτές μιλάμε. Έχουμε παθογένειες πολύ βαθιές ακόμα, είμαστε σε βαθύ ραγιαδισμό, ο ραγιαδισμός δεν έχει φύγει από τον Έλληνα».

Στο πλαίσιο αυτό σημείωσε, δε, ότι «κανείς δεν μας μαθαίνει ότι οι πραγματικοί πολεμιστές σαπίσανε στις φυλακές και τα πεζοδρόμια. Με το που ξεκινήσει κάποιος το αντάρτικο, το άλογο που τρέχει θα το εξαντλήσουμε στην Ελλάδα. Οι πραγματικοί πολεμιστές δεν πήραν τον χώρο τους που τους πρέπει. Αν εξαιρέσεις τον Καποδίστρια και γι’ αυτόν για ένα διάστημα, οι πρόγονοι ήταν αυτοί αυτών που ήταν τώρα και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η έδρα».

«Το κάθισμα η εξουσία είναι βαθιά εθιστική, το ίδιο με την πιπίλα. Να σε πληρώνουν χωρίς να δουλεύεις, έχουμε οικογένειες που δεν έχουν δουλέψει ποτέ» κατέληξε ο Γιώργος Καραμίχος.

