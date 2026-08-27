Εκατοντάδες συνεργάτες, δεκάδες υποστηρικτές και χιλιάδες προϊόντα αποτελούν τα βασικά εργαλεία του “Extreme Makeover: Home Edition” με στόχο τη ριζική ανακαίνιση κατοικιών μέσα σε μόλις μία εβδομάδα! Πάνω από όλα, όμως, χρειάζεται αγάπη, μεράκι και πολλή δουλειά προκειμένου ο Σπύρος Σούλης και οι συνεργάτες του, Δημήτρης Μεντές, αρχιτέκτονας, Εύα Παπασπύρου, αρχιτέκτονας μηχανικός, Ειρήνη Πολυχρονίου, πολιτικός μηχανικός και Μάριος Γκρόγκος, σχεδιαστής κήπων, να καταφέρουν να μεταμορφώσουν ολοκληρωτικά σπίτια οικογενειών που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες και να αλλάξουν κυριολεκτικά τις ζωές τους, χαρίζοντάς τους μία νέα, καλύτερη ζωή!

Το “Extreme Makeover: Home Edition” δεν είναι απλώς μια ανακαίνιση, είναι μια νέα αρχή!

Το «Extreme Makeover: Home Edition», μία από τις πιο επιτυχημένες και αγαπημένες τηλεοπτικές εκπομπές παγκοσμίως, έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 για να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια και ελπίδα για μία καλύτερη καθημερινότητα, μέσα από ένα εξ ολοκλήρου ανανεωμένο σπίτι!

Αν εσύ ή η οικογένειά σου χρειάζεστε μία νέα αρχή, δήλωσε συμμετοχή στο www.antenna.gr/HomeMakeover και ίσως η επόμενη ιστορία που θα αλλάξει να είναι η δική σου!

Δείτε το τρέιλερ:

govastiletto.gr – «Extreme Makeover – Home Edition»: Έρχεται στον ANT1 με τον Σπύρο Σούλη