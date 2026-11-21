Αυλαία σήκωσε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, στις 21:00, στον ΑΝΤ1, ο Σπύρος Σούλης με την πρεμιέρα του «Extreme Makeover: Home Edition», μιας εκπομπής που έρχεται να αναδείξει πως μια ανακαίνιση δεν περιορίζεται μόνο στην αισθητική αναβάθμιση ενός χώρου, αλλά έχει τη δύναμη να μεταμορφώσει ουσιαστικά την καθημερινότητα και τη ζωή μιας ολόκληρης οικογένειας.

«Καλώς ήρθατε στο Extreme Makeover: Home Edition, την εκπομπή που αλλάζει το σπίτι, την καθημερινότητα, και φυσικά την ζωή οικογενειών που την έχουν πραγματική ανάγκη. Σήμερα θα γνωρίσουμε μια οικογένεια με δύο γονείς αληθινούς βιοπαλαιστές. Έχουμε μόνο μια εβδομάδα και ξεκινάμε τώρα!», είπε o Σπύρος Σούλης στην έναρξη της εκπομπής. Στο πρώτο επεισόδιο, η ομάδα επισκέπτεται την οικογένεια Καλαϊτζή στα Λιόσια. Η Βάσω και ο Άγγελος μεγαλώνουν τα δύο παιδιά τους σε ένα παλιό σπίτι με σοβαρά προβλήματα, τα οποία επηρεάζουν τις συνθήκες διαβίωσής τους. Τα όνειρα των παιδιών για τα δικά τους δωμάτια συναντούν την ανάγκη των γονιών για ένα σπίτι που θα προσφέρει υγεία, ασφάλεια και ηρεμία.

Συγκίνηση στο Χ με την επιστροφή του Σπύρου Σούλη

Οι χρήστες του Χ δεν έκρυψαν την συγκίνηση και την νοσταλγία που ένιωσαν με την επιστροφή του Σπύρου Σούλη στην τηλεόραση, καθώς ο παρουσιαστής αποτελεί ένα από τα πρόσωπα που χάραξαν στην μνήμη των τηλεθεατών όμορφες αναμνήσεις από μία εποχή που τα πράγματα ήταν τελείως διαφορετικά.

Τώρα, 15 χρόνια αργότερα, το κοινό που μεγάλωσε βλέποντας τις ανακαινίσεις του παρουσιαστή αναπολεί εκείνα τα χρόνια, με κάποιους μάλιστα να γράφουν ότι βούρκωσαν όταν είδαν την αρχή του επεισοδίου.

Βούρκωσα ο μαλκας,γιατί μου ήρθαν αναμνήσεις…🤦🏻‍♂️

#ExtremeHomeGR — …Μοναχικός…🖤 (@Monaxikos_) November 20, 2026

ΚΑΛΑ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΟ ΠΕΡΙΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ #ExtremeHomeGR — Eva Poly (@EvaMprousko) November 20, 2026

εγώ ήδη κλαίω πάντως #ExtremeHomeGR — georgia (@hamilzanov) November 20, 2026

Ακόμα και στο ξενοδοχείο που είμαι βλέπω την πρεμιέρα του #ExtremeHomeGR γιατί με γυρνάει στο δημοτικό που έλεγα ότι θέλω να γίνω αρχιτέκτονας σαν τον Σπύρο σουλη αλλά εν τελει δεν — Thanos v07🔴⚪️ (@Thanos_vanis) November 20, 2026

Ήμασταν μικρά παιδιά και βλέπαμε ανελλιπώς την εκπομπή του Σπύρου στον Alpha

Καλή αρχή,με μια δόση νοσταλγίας στην μνήμη ❤️ #ExtremeHomeGR https://t.co/sFzlj24uGP — Christine L. (@LiontiXristina) November 20, 2026

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