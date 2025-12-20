Ο αδερφός της Αλεξάνδρας Νίκα, Παναγιώτης μαζί με την σύντροφό του, εγγονή του Ανδρέα Παπανδρέου, Φαίδρα έκαναν χθες, Παρασκευή 19/12, την πρώτη τους επίσημη εμφάνιση.

Το ζευγάρι, που είναι αρκετό καιρό μαζί, διατηρεί ένα χαμηλό προφίλ, με τις κοινές εμφανίσεις τους να είναι σπάνιες.

Η Αλεξάνδρα Νίκα, η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού και κόρη του μεγάλου επιχειρηματία Γιώργου Νίκα (πρώην ιδιοκτήτη της γνωστής αλλαντοβιομηχανίας, ο οποίος δραστηριοποιείται πλέον στο εξωτερικό), πραγματοποίησε τη νέα συνεργασία της με γνωστό παιδικό brand, μια limited συλλογή loungewear που είναι αφιερωμένη στο πνεύμα των Χριστουγέννων και στις ζεστές οικογενειακές στιγμές στο σπίτι και η οικογένειά της βρέθηκε στο πλευρό της.

Σε μια από τις φωτογραφίες που εξασφάλισε το govastileto.gr, ο Παναγιώτης Νίκας ποζάρει μαζί με την αδερφή του και την Φαίδρα Παπανδρέου, κάνοντας την πρώτη επίσημη εμφάνισή του με την σύντροφό του, ενώ δείχνουν όλοι μαζί να είναι πολύ αγαπημένοι.

govastiletto.gr – Φαίδρα Παπανδρέου: Η εγγονή του Ανδρέα Παπανδρέου είναι ερωτευμένη – Ποιος είναι ο άντρας που της έκλεψε την καρδιά