Παρόλο που η Φαίη Σκορδά δεν συνηθίζει να κάνει συχνά αναρτήσεις με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη, το Σάββατο 27 Ιουνίου ανέβασε ένα story στο Instagram, κατά το οποίο βρισκόταν στην αγκαλιά του αγαπημένου της, ενώ δίπλα τους πόζαραν καλοί τους φίλοι, στο photobooth του γαμήλιου πάρτι.

Η παρουσιάστρια και ο σύντροφός της μετρούν περίπου πέντε χρόνια σχέσης, όμως έκαναν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση τον περασμένο Απρίλιο, σε εκδήλωση της Make a Wish Ελλάδος. Λίγο καιρό μετά, κυκλοφόρησαν φήμες ότι οι δυο τους σκοπεύουν να ενωθούν με τα ιερά δεσμά του γάμου, με τη Φαίη Σκορδά να το επιβεβαιώνει στον τηλεοπτικό αέρα, χωρίς να αποκαλύπτει περισσότερες λεπτομέρειες.

govastiletto.gr – Φαίη Σκορδά: H εντυπωσιακή εμφάνιση με δημιουργία Celia Kritharioti στον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου