H Φαίη Σκορδά και ο σύντροφός της, Αλέξανδρος Αθανασιάδης έδωσαν το «παρών» στην Πάρο, στο πλαίσιο του pre-wedding party της Αθηνάς Οικονομάκου και του Bruno Cerella.

Το ζευγάρι έφτασε στο beach bar Crios στην Πάρο, όπου είχαν συγκεντρωθεί πολλοί γνωστοί καλεσμένοι από τον καλλιτεχνικό και επιχειρηματικό χώρο, σε ένα καλοκαιρινό σκηνικό που είχε στηθεί ειδικά για το pre-wedding πάρτι.

Λίγες ώρες νωρίτερα, η Φαίη Σκορδά αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές του Mega, καθώς η πρωινή εκπομπή της ολοκλήρωσε οριστικά τον κύκλο της. Ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης ήταν εκεί, περιμένοντας την παρουσιάστρια έξω από το στούντιο για να αποχωρήσουν μαζί.

Οι δυο τους θα βρίσκονται τα επόμενα 24ωρα στην Πάρο ανάμεσα στους καλεσμένους του ζευγαριού. Αργά το απόγευμα, ο φακός απαθανάτισε το ζευγάρι πιασμένο χέρι χέρι, αμέσως μετά το pre wedding party.

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Η Φαίη Σκορδά και ο αρχιτέκτονας Αλέξανδρος Αθανασιάδης γνωρίστηκαν μέσω κοινών γνωστών και διαπίστωσαν ότι μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα, όπως η αγάπη τους για την Ιταλία, όπου και οι δύο έχουν σπουδάσει.

Από την αρχή επέλεξαν να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, πραγματοποιώντας ελάχιστες κοινές εμφανίσεις. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει πιο εξωστρεφείς, με δημόσιες εξόδους και ταξίδια που επιβεβαιώνουν ότι η σχέση τους παραμένει δυνατή. Όπως έχει γίνει γνωστό, το ζευγάρι προγραμματίζει το γάμο του για τους επόμενους μήνες.

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

govastiletto.gr – Φαίη Σκορδά: Οι οδηγίες που έλαβε για το γάμο της Οικονομάκου