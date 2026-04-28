Μια ιδιαίτερα συγκινητική επετειακή εκδήλωση διοργανώθηκε τη Δευτέρα 27 Απριλίου με τίτλο «30 Χρόνια Ευχαριστώ» στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος από το το Make-A-Wish Ελλάδος.

Σε ένα ζεστό και φορτισμένο συναισθηματικά κλίμα, η βραδιά ήταν αφιερωμένη στα παιδιά ευχής και στις οικογένειές τους, αλλά και στους εθελοντές, δωρητές και υποστηρικτές που έχουν σταθεί αρωγοί στο έργο του οργανισμού όλα αυτά τα χρόνια.

Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» και γνωστά πρόσωπα από τον χώρο της showbiz, των media και της επιχειρηματικότητας, στηρίζοντας με την παρουσία τους έναν θεσμό που έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική κοινωνία.

Ανάμεσα στους καλεσμένους, ήταν φυσικά και η πρέσβειρα του Make A Wish, η Φαίη Σκορδά, η οποία πάντα δίνει το παρών και στηρίζει τα παιδιά που έχουν ανάγκη. Μάλιστα, η παρουσιάστρια του Mega συνοδεύτηκε πρώτη φορά από τον σύντροφό της, τον γνωστό αρχιτέκτονα Αλέξανδρο Αθανασιάδη, με τον οποίο σε λίγο καιρό πρόκειται να παντρευτούν.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης όλα αυτά τα χρόνια έχει επιλέξει να κρατά μια ιδιαίτερα διακριτική στάση απέναντι στη δημοσιότητα και τα media, αποφεύγοντας τις κοσμικές εμφανίσεις και την έκθεση. Ωστόσο, αυτή τη φορά έκανε μια ξεχωριστή εξαίρεση, συνοδεύοντας τη Φαίη Σκορδά σε μια τόσο σημαντική και συμβολική εκδήλωση.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

