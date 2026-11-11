Η Φαίη Σκορδά βρίσκεται σε μια νέα φάση της προσωπικής ζωής της, και μετακόμισε πρόσφατα μαζί με τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη, σε μια εντυπωσιακή μονοκατοικία στα βόρεια προάστια της Αθήνας.

Η γνωστή παρουσιάστρια και ο αρχιτέκτονας σύντροφός της άφησαν πίσω τους τη μεζονέτα όπου διέμεναν στο Ψυχικό και εγκαταστάθηκαν στο νέο τους σπίτι, το οποίο έχει έκταση περίπου 700 τετραγωνικών μέτρων και βρίσκεται στα σύνορα Χαλανδρίου και Φιλοθέης.

Το ακίνητο διαθέτει μεγάλους εσωτερικούς χώρους και ευρύχωρο κήπο, ενώ πριν από τη μετακόμιση πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη ανακαίνιση, την επίβλεψη της οποίας ανέλαβε ο ίδιος ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης.

Παρότι η μετακόμιση έχει ολοκληρωθεί, η τακτοποίηση του σπιτιού φαίνεται ότι συνεχίζεται. Μάλιστα, η Φαίη Σκορδά μοιράστηκε πρόσφατα με τους διαδικτυακούς φίλους της ένα στιγμιότυπο από τη νέα της κατοικία, στο οποίο διακρίνονται αρκετές κούτες που περιμένουν ακόμη να ανοιχτούν.

Σε άλλη φωτογραφία, η παρουσιάστρια αποκάλυψε μια γωνιά από το μπάνιο της, δίνοντας μια πρώτη γεύση από την αισθητική του σπιτιού.

Στο χώρο κυριαρχούν οι ουδέτερες αποχρώσεις και οι μαρμάρινες επιφάνειες, ενώ ένα ξύλινο έπιπλο προσθέτει ζεστασιά στη διακόσμηση. Πάνω του διακρίνονται τα προϊόντα περιποίησης και τα καλλυντικά της παρουσιάστριας.

Η επιλογή των φυσικών υλικών και των διακριτικών χρωμάτων δημιουργεί ένα κομψό αποτέλεσμα, με το μάρμαρο και το ξύλο να συνδυάζονται αρμονικά.

Η μετακόμιση σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για τη Φαίη Σκορδά και τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη, οι οποίοι ετοιμάζονται επίσης να παντρευτούν.

govastiletto.gr – Φαίη Σκορδά: Μετακόμισε με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη στο νέο σπίτι τους στη Φιλοθέη