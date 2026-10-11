Αναβάλλεται η πρεμιέρα της νέας πρωινής εκπομπής της Φαίης Σκορδά στον ΑΝΤ1, με τίτλο «For You», η οποία δεν θα βγει στον αέρα το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Την αλλαγή στον τηλεοπτικό προγραμματισμό αποκάλυψε η εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται», με την έναρξη να μετατίθεται για λίγες ημέρες αργότερα.

Η νέα αυτή εκπομπή σηματοδοτεί την επιστροφή της παρουσιάστριας στον σταθμό, ενώ έχουν ήδη γίνει γνωστά τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν την ομάδα της μπροστά από τις κάμερες.

Την πληροφορία μετέφερε ο Κωνσταντίνος Αντωνάτος, έπειτα από σχετική ερώτηση της Ναταλίας Γερμανού. Η παρουσιάστρια ανέφερε: «Κωνσταντίνε, η φίλη μου, η Φαίη, ξεκινάει εν τέλει λίγο πιο αργά. Σωστά;».

Όπως απάντησε: «Καμιά εβδομάδα, λίγο πιο αργά. Έλεγαν για 17 Οκτωβρίου αλλά το πάνε πιο αργά. Ίσως μια εβδομάδα πιο μετά. Ο τίτλος της εκπομπής θα είναι For You από τα timelines, την κατηγορία στα social media. Θα έχει στο πλευρό της τον Δημήτρη Μακαλιά, που επιστρέφει μετά από λίγα χρόνια στο πρωινό του σαββατοκύριακου του ΑΝΤ1. Θυμόμαστε ότι ήταν και δίπλα στη Μπέττυ Μαγγίρα. Φυσικά μαζί τους ο Άρης Καβατζίκης, που ήταν εξαρχής κλεισμένος να είναι στην εκπομπή και η κοπέλα της παρέας, η Δέσποινα Τσόκου, προερχόμενη πέρσι από την ομάδα του Κώστα Τσουρού».

Για την πορεία της προετοιμασίας, πρόσθεσε: «Ετοιμάζονται. Λίγο πάνε τα πράγματα αργά αλλά νομίζω ότι θα την βρουν την άκρη τους και θα επιστρέψουν στο πόστο τους».

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