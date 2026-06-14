Η Φαίη Σκορδά βρίσκεται, τα τελευταία πέντε χρόνια, σε μια πολύ όμορφη σχέση με τον γοητευτικό αρχιτέκτονα, Αλέξανδρο Αθανασιάδη.

Η παρουσιάστρια του Mega έχει καταφέρει να διατηρήσει χαμηλούς τόνους όσον αφορά στην προσωπική ζωή της. Ωστόσο, δεν θέλει πλέον να κρύβει την όμορφη περίοδο που διανύει, με το ζευγάρι να ετοιμάζεται μάλιστα να επισημοποιήσει τη σχέση του με γάμο.

Πριν λίγες ημέρες, η Φαίη Σκορδά και ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης ταξίδεψαν στο Μονακό, προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά αγώνα της Formula 1, συνδυάζοντας το ταξίδι με στιγμές χαλάρωσης και γαστρονομικές απολαύσεις.

Μάλιστα, το μεσημέρι της Κυριακής 14 Ιουνίου, η παρουσιάστρια του Buongiorno μοιράστηκε το φωτογραφικό άλμπουμ του ταξιδιού της, ανεβάζοντας για πρώτη φορά στα social media κοινή φωτογραφία με τον σύντροφό της.

Οι δυο τους ποζάρουν αγκαλιασμένοι και πιο ερωτευμένοι από ποτέ.

Δείτε όλες τις φωτογραφίες από το ταξίδι τους στο Μονακό:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Fay Skorda (@fayskorda)

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