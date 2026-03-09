Με αφορμή τις ευχές της Ελεονώρας Μελέτη και του Γρηγόρη Γκουντάρα για τον επικείμενο γάμο της, η Φαίη Σκορδά προχώρησε σε μια προσωπική εξομολόγηση το πρωί της Δευτέρας 9 Μαρτίου 2026. Μέσα από την εκπομπή «Buongiorno», η παρουσιάστρια μοιράστηκε τις σκέψεις και τα συναισθήματά της για τη νέα σελίδα στη ζωή της με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη, απαντώντας έτσι στις φήμες που «φούντωσαν» τις τελευταίες ημέρες.

Πιο συγκεκριμένα, η Φαίη Σκορδά είπε: «Από χαρά κάνουν κάποια σχόλια. Εγώ, πόσα χρόνια είμαι σε αυτή τη δουλειά; Αρκετά. Ο καθένας επιλέγει τη διαδρομή του. Εγώ είμαι γενικά χαμηλών τόνων. Αυτό που ήμουν, αυτό θα συνεχίσω να είμαι. Και στα προσωπικά και στα επαγγελματικά μου είμαι χαμηλών τόνων. Απλά, καταλαβαίνω και χαίρομαι που χαίρεστε».

«Δε σε φέρνουμε σε δύσκολη θέση», σχολίασε τότε η Νάνσυ Νικολαΐδου, με την παρουσιάστρια να απαντά: «Όχι βέβαια. Καθόλου».

«Εγώ που είμαι μικροπρεπής, δε χαίρομαι καθόλου αν είμαι ακάλεστος. Θα είμαι έξω από τον γάμο σαν την Ελένη Λουκά», είπε από τη δική του πλευρά, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

Να θυμίσουμε ότι την είδηση πως η Φαίη Σκορδά ετοιμάζεται το προσεχές διάστημα να παντρευτεί με πολιτικό γάμο με τον αγαπημένο της Αλέξανδρο Αθανασιάδη.

