Η Φαίη Σκορδά αποκάλυψε σήμερα, Τρίτη 27/1, κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Buongiorno» του Mega, την θεατρική παράσταση για την οποία είχε παραδεχτεί πριν από λίγο καιρό ότι έφαγε «πόρτα», όταν προσπάθησε να αγοράσει εισιτήρια τελευταία στιγμή.

Όπως αποκάλυψε η παρουσιάστρια σε προηγούμενη εκπομπή, όταν η ίδια ήθελε να παρακολουθήσει μια θεατρική παράσταση με την παρέα της, επειδή δεν είχε κλείσει εισιτήρια εκ των προτέρων, όταν έφτασε στο θέατρο ο εργαζόμενος στο ταμείο της αποκάλυψε ότι είναι sold out. Τότε, εκείνη ζήτησε αν μπορεί να γίνει μια εξυπηρέτηση και αν ακυρωθούν δύο θέσεις να την ενημερώσουν, κάτι που δεν έγινε δεκτό από το εκδοτήριο.

Πιο συγκεκριμένα, με αφορμή τις δηλώσεις του Πυγμαλίων Δαδακαρίδη στην εκπομπή, ο οποίος φέτος πρωταγωνιστεί στη παράσταση «Ο Φονιάς», η Φαίη Σκορδά είπε χαρακτηριστικά στον «αέρα» της εκπομπής: «Sold out είναι; Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα φάω κι άλλη πόρτα. Τώρα να το πω για να κάνω λίγη πλάκα. Το θέατρο που είχα πάει ήταν η “Φάλαινα”, που ήθελα να δω τρομάρα μου», αποκάλυψε η παρουσιάστρια. Τότε, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος είπε: «Να πεις στον Πυγμαλίωνα “σου έχω κάνει κάτι; Έχεις κάτι μαζί μου;”».

