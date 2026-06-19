Φαίη Σκορδά: Αποκάλυψε πότε θα ρίξει «αυλαία» το Buongiorno στο Mega

Οι πρωινές τηλεοπτικές εκπομπές ρίχνουν σιγά σιγά «αυλαία» και αποχαιρετούν το κοινό τους για το καλοκαίρι, με το τέλος της φετινής τηλεοπτικής χρονιάς να είναι προ των πυλών.

Μέχρι τις αρχές Ιουλίου αναμένεται να κλείσει ο κύκλος για πολλά προγράμματα, ενώ άλλα θα τα δούμε και του χρόνου μέσα από τις οθόνες.

Μέσα στις εκπομπές που έρχονται στο τέλος τους είναι και το Buongiorno, με την Φαίη Σκορδά να ανακοινώνει σήμερα, Παρασκευή 19 Ιουνίου, την ημερομηνία που θα τελειώσει η εκπομπή για φέτος, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν η παρουσιάστρια θα συνεχίσει του χρόνου στο Mega.

«Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, καλημέρα και στην όμορφη Κύπρο που μας παρακολουθεί ζωντανά για φέτος μέχρι και την επόμενη Παρασκευή, που θα είναι η τελευταία εκπομπή αυτής της σεζόν και θα σας πούμε καλό καλοκαίρι» είπε η Φαίη Σκορδά στον «αέρα» κατά την έναρξη της εκπομπής, αποκαλύπτοντας ότι η τελευταία εκπομπή θα είναι την άλλη Παρασκευή 26 Ιουνίου.

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