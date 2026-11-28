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Η Φαίη Σκορδά προχώρησε σε νέες αποκαλύψεις για τον γάμο της, μέσα από την εκπομπή της «For You» στον ΑΝΤ1.
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Η Φαίη Σκορδά προχώρησε σε νέες αποκαλύψεις για τον γάμο της, μέσα από την εκπομπή της «For You» στον ΑΝΤ1.
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