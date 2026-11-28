Με αφορμή τις δηλώσεις της Ζενεβιέβ Μαζαρί για τον επικείμενο γάμο της Ηλιάνας Παπαγεωργίου, η συζήτηση στο πλατό στράφηκε στις προετοιμασίες του γάμου της παρουσιάστριας, με τους συνεργάτες της να μη κρύβουν την ανυπομονησία τους για την ευχάριστη ημέρα.

Μάλιστα, ο Άρης Καβατζίκης δεν δίστασε να τη ρωτήσει για πότε με το καλό το σκέφτεται με τη Φαίη Σκορδά να ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει ξεκινήσει ακόμη τις προετοιμασίες, αφού θεωρεί ότι δεν θα χρειαστεί ιδιαίτερα μεγάλο χρονικό διάστημα για να οργανώσει τον γάμο της.

«Καλά, αυτό είναι το μόνο εύκολο (το νυφικό). Σε τρία λεπτά εγώ θα το βρω το νυφικό μου. Σε εμάς δεν έχει ξεκινήσει, δεν έχω ξεκινήσει τη διαδικασία, αλλά επειδή είμαι πολύ οργανωτική, θέλω δύο εβδομάδες. Θέλω είκοσι μέρες», ανέφερε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια.

Στη συνέχεια, η Φαίη Σκορδά αποκάλυψε και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο σκέφτεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας, τοποθετώντας τον γάμο της την άνοιξη ή στις αρχές του καλοκαιριού του 2027.

Όταν συνεργάτιδά της, Δέσποινα Τσόκου, αποκάλυψε ότι πρόκειται να παντρευτεί τον Ιούλιο, η παρουσιάστρια απάντησε: «Όχι, εγώ νωρίτερα φαντάζομαι, πριν από τον Ιούλιο».

«Α, εσύ δηλαδή μετά το Πάσχα, πριν τον Ιούλιο;» τη ρώτησε ο Άρης Καβατζίκης, με τη Φαίη Σκορδά να επιβεβαιώνει: «Ναι, κάπου εκεί το βλέπω».

govastiletto.gr – Φαίη Σκορδά: Τραγούδησε Μαζωνάκη με Ντάβλα & Δείξιμο