Στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» και τον Νίκο Χατζηνικολάου φιλοξενήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου η Φαίη Σκορδά. Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν, η γνωστή παρουσιάστρια έκανε μια σπάνια αναφορά στον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για τη πρώτη επαφή και τη γνωριμία του με τους δύο γιους της.

«Στον σύντροφό μου δεν αρέσει καθόλου η δημοσιότητα. Δεν του αρέσει και εγώ το εκτιμώ. Δεν έχει παρακολουθήσει εκπομπές. Δεν ήξερε και πολλά πράγματα στην αρχή, γιατί έχει ζήσει και πολλά χρόνια στο εξωτερικό, οπότε δεν με έχει παρακολουθήσει. Τη γνώμη του θα μου την πει, αλλά συνήθως με χιούμορ», είπε αρχικά η Φαίη Σκορδά.

«Αυτή η σχέση υπήρχε πέντε χρόνια τώρα, αλλά ποτέ δεν βγήκε κάτι. Εάν δεν προκαλείς, θα έρθει η ισορροπία. Το Make a Wish είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμένα και εκείνη τη συγκεκριμένη βραδιά που εμφανιστήκαμε για πρώτη φορά μαζί, ήθελα να είναι εκεί δίπλα μου για να το ζήσει και αυτός και για να δει το έργο του Make a Wish. Οπότε εκείνη τη στιγμή όταν πήγαμε του είπα “Εδώ να ξέρεις θα έχει κάμερες”. Και πάλι βέβαια όταν μπήκε μέσα δεν ήξερε που να κρυφτεί», συμπλήρωσε η παρουσιάστρια στη συνέχεια.

Τι ήταν αυτό που ερωτεύτηκε στον Αλέξανδρο Αθανασιάδη

Όταν ρωτήθηκε από τον Νίκο Χατζηνικολάου για το τι ήταν αυτό που ερωτεύτηκε στον Αλέξανδρο Αθανασιάδη, η ίδια απάντησε: «Ερωτεύτηκα την παιδικότητά του, ενώ παράλληλα μου άρεσε και η σοβαρότητα που είχε. Είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει γνώσεις, είναι καλλιεργημένος. Μαθαίνω από αυτόν πολλά και μου αρέσει αυτό. Παράλληλα όμως, είμαστε και οι δύο δεκαπεντάχρονα».

Αναφερόμενη στον επερχόμενο γάμο τους, η Φαίη Σκορδά αποκάλυψε: «Θα γίνει ο γάμος. Απλά έτυχαν πράγματα στη ζωή μου, που δεν μπόρεσα να το οργανώσω. Μένουμε μαζί εδώ και 1,5 χρόνο. Από τη στιγμή λοιπόν που μένουμε μαζί, θα παντρευόμασταν. Θα γίνει κάτι πολύ κλειστό μόνο για μας και μετά θα κάνουμε με φίλους κάτι να το γιορτάσουμε. Εγώ ήθελα με το που τελείωσε η εκπομπή το καλοκαίρι, να ασχοληθώ με αυτό και υπολόγιζα να γίνει τέλος Αυγούστου. Τελικά δεν έγινε οπότε θα γίνει το επόμενο διάστημα, προς την άνοιξη».

Τέλος, η Φαίη Σκορδά μίλησε και για την γνωριμία του συντρόφου της με τους δύο γιους της, Γιάννη και Δημήτρη και σημείωσε: «Έχουν πολύ όμορφη σχέση, φιλική σχέση. Όλοι έχουμε την ίδια ηλικία σε αυτό το σπίτι, ο πιο ώριμος ανάμεσα στους τέσσερίς μας είναι ο γιος μου ο Γιάννης. Προτεραιότητα μου είναι να είναι τα παιδιά καλά, να πετυχαίνουν τους στόχους τους και να είναι ευτυχισμένα. Ο άνθρωπός μου θέλω να είναι υγιής, να είναι γερός, να είναι χαρούμενος. Καταλαβαίνω ότι η εργασία του είναι πολύ σημαντικό κομμάτι για εκείνον και θέλω πραγματικά να πετύχει όλα τα όνειρά του. Για μένα σαν Φαίη, θα ήθελα περισσότερο να απολαμβάνω. Να μην τα βλέπω όλα σαν μια υποχρέωση».

Η Φαίη Σκορδά και ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης γνωρίστηκαν το 2021 μέσω κοινών γνωστών, ενώ η αγάπη τους για την Ιταλία αποτέλεσε ένα από τα στοιχεία που τους έφεραν κοντά. Και οι δύο έχουν σπουδάσει στη γειτονική χώρα, όπου έζησαν για αρκετό διάστημα.

Ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης είναι Έλληνας αρχιτέκτονας και επιχειρηματίας. Έχει σπουδάσει αρχιτεκτονική στο Πανεπιστήμιο Sapienza της Ρώμης και δραστηριοποιείται στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, τις κατασκευές και την ανάπτυξη κτιριακών έργων.

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