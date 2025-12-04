Μια από τις πιο κομψές εμφανίσεις της έκανε η Φαίη Σκορδά στο κέντρο της Αθήνας, όπου βρέθηκε για μια νέα φωτογράφιση.

Η παρουσιάστρια του «Buongiorno» επέλεξε ένα minimal, αλλά άκρως εντυπωσιακό total black look: ψηλόμεσο ίσιο μαύρο παντελόνι, συνδυασμένο άψογα με elegant one-shoulder top στην ίδια απόχρωση.

Το σύνολο ολοκλήρωσαν τα ψηλοτάκουνα μαύρα μποτάκια, προσθέτοντας ύψος και δυναμισμό στο outfit.

Δεν είναι τυχαίο πως η Φαίη Σκορδά θεωρείται μια από τις πιο εντυπωσιακές παρουσίες της ελληνικής τηλεόρασης. Πρόσφατα μάλιστα, έκανε μια ακόμη στιλάτη εμφάνιση, περπατώντας στην πασαρέλα της Athens Fashion Week στο Καπνεργοστάσιο.

Η παρουσιάστρια συμμετείχε στο fashion show της Χριστίνας Ζαφειρίου, παρουσιάζοντας ορισμένα από τα πιο statement κομμάτια της νέας συλλογής της σχεδιάστριας.

Ο φωτογραφικός μας φακός την εντόπισε στους δρόμους της πρωτεύουσας & επιβεβαίωσε πως γνωρίζει καλά πώς να συνδυάζει απλότητα και υψηλή αισθητική.

Πηγή φωτογραφιών: NDP Photo Agency

