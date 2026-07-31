Ένα ουσιαστικό κοινωνικό μήνυμα θέλησε να στείλει η Φαίη Σκορδά μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η αγαπημένη παρουσιάστρια, η οποία βρίσκεται στην Πάφο της Κύπρου, αξιοποίησε την απήχησή της στα social media για να απευθύνει έκκληση στους ακολούθους της, παροτρύνοντάς τους να συμμετάσχουν στην εθελοντική αιμοδοσία τώρα που η καλοκαιρινή περίοδος αυξάνει τις ανάγκες.

«Καλημέρα σε όλους. Εύχομαι να είστε καλά. Είμαι εθελόντρια αιμοδότρια εδώ και χρόνια και έτυχε να μιλήσω πριν από λίγη ώρα με τους ανθρώπους από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών και συζητούσαμε ότι αυτή η περίοδος τώρα που έρχεται για τη χώρα μας είναι πολύ κρίσιμη σχετικά με το αίμα», ανέφερε αρχικά.

Και πρόσθεσε: «Από 18 μέχρι 65 ετών, να αφιερώσετε πριν φύγετε για διακοπές 10 λεπτά από τον χρόνο σας, γιατί έτσι μπορούμε να σώσουμε τρεις ανθρώπινες ζωές και να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους που μας περιμένουν στα νοσοκομεία. Δίνουμε αίμα, προσφέρουμε ζωή».

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