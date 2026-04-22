Ο επικείμενος γάμος της Φαίης Σκορδά με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη αποτέλεσε ξανά αντικείμενο συζήτησης στον αέρα του «Buongiorno» της Τετάρτης.

Αυτό με αφορμή ένα δημοσίευμα του «Hello» σχετικό με το νυφικό που θα επιλέξει η παρουσιάστρια γι’ αυτή την ξεχωριστή στιγμή.

Ο Άρης Καβατζίκης έκανε μια αναφορά στο δημοσίευμα, δίχως να θέτει παραπάνω ερωτήσεις στη Φαίη Σκορδά. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Ανδρέας Μικρούτσικος είπε στο δημοσιογράφο: «Για τη νύφη δεν είπες τίποτα». «Έχω πάρα πολλά να πω, αλλά δεν θέλω!» δήλωσε ο Άρης Καβατζίκης και πρόσθεσε: «Ρε παιδιά εδώ δεν έχουμε ημερομηνία γάμου!».

Η Φαίη Σκορδά έδωσε την απάντησή της, λέγοντας: «Γιατί έχουμε εμείς;».

