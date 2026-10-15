Στη συχνότητα του ΑΝΤ1 επιστρέφει η Φαίη Σκορδά, εγκαινιάζοντας μια νέα φάση στην τηλεοπτική της πορεία. Η δημοφιλής παρουσιάστρια αναλαμβάνει τα ηνία της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης του Σαββατοκύριακου με την εκπομπή «For You».

Το πρώτο ολοκληρωμένο τρέιλερ κυκλοφόρησε ήδη το βράδυ της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου από τον σταθμό, σηματοδοτώντας την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης για τη μεγάλη πρεμιέρα.

Στο βίντεο, η Φαίη Σκορδά εμφανίζεται χαμογελαστή και ευδιάθετη, καθώς ετοιμάζεται για το νέο της τηλεοπτικό εγχείρημα, δίνοντας μια πρώτη γεύση από όσα πρόκειται να παρακολουθήσουν οι τηλεθεατές.

H πρεμιέρα του «For You»

Η πρεμιέρα του «For You» έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στις 09:50.

Στο πλευρό της παρουσιάστριας θα βρίσκονται ο Άρης Καβατζίκης, η Δέσποινα Τσόκου και ο Δημήτρης Μακαλιάς, ενώ στην ομάδα συμμετέχει και η Νάνσυ Νικολαΐδου.

Η επιστροφή της Φαίης Σκορδά στον ΑΝΤ1, τέσσερα χρόνια μετά την ολοκλήρωση της προηγούμενης συνεργασίας τους, αποτελεί ένα από τα νέα τηλεοπτικά στοιχήματα της σεζόν.

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