Στον αέρα του Buongiorno, η Φαίη Σκορδά ξέσπασε κατά τη διάρκεια συζήτησης με τον καθηγητή Δημήτρη Ξενάκη, ο οποίος σχολίαζε την υπόθεση μητέρας που ζήτησε επανεξέταση του γραπτού του γιου της, μηδενισμένου λόγω χρήσης ΑΙ.

Η ένταση δημιουργήθηκε όταν το τηλέφωνο του καθηγητή χτυπούσε συνεχώς από άλλες εκπομπές που ήθελαν να τον συνδέσουν στον αέρα.

Η παρουσιάστρια δεν κράτησε τα λόγια της: «Αυτή τη στιγμή, αγαπημένοι μου συνάδελφοι, βλέπετε ότι ο κύριος Ξενάκης είναι σε εμάς, στον αέρα. Δεν το κάνω ποτέ, αλλά τι θέλετε; Και συνεχίζετε… Εγώ θα πάρω μετά το τηλέφωνο, είναι απρεπή και αγένεια αυτό που κάνετε».

Η Σκορδά τόνισε πως δεν πρόκειται απλώς για μια μικρή ενόχληση, αλλά για έλλειψη σεβασμού απέναντι στον καλεσμένο, επισημαίνοντας τη σημασία της σωστής επικοινωνίας και της προτεραιότητας στον αέρα.

Το ξέσπασμά της σχολιάστηκε ευρέως στα social media, αναδεικνύοντας το αυθόρμητο και έντονο χαρακτήρα της ίδιας.

