Το τελευταίο 24ωρο, οι φήμες ότι η Ελένη Μενεγάκη με ο Μάκης Παντζόπουλου περνούν κρίση στο γάμο τους, έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

Στην εκπομπή Buongiorno, η Φαίη Σκορδά και οι συνεργάτες της σχολίασαν την έκταση που πήρε το θέμα, τονίζοντας πως πολλές από τις φήμες βασίστηκαν ουσιαστικά σε ένα απλό σχόλιο στο Twitter και στις συζητήσεις που ακολούθησαν κάτω από αυτό.

Η παρουσιάστρια εξέφρασε την έντονη ενόχλησή της για τον τρόπο που μεταδόθηκαν οι πληροφορίες, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση υπερβολική και άδικη.

Όπως είπε, είναι προβληματικό να δημιουργούνται ολόκληρα δημοσιεύματα και τηλεοπτικές συζητήσεις χωρίς επιβεβαιωμένα στοιχεία, ειδικά όταν αφορά την προσωπική ζωή ανθρώπων.

Στη συζήτηση παρενέβη και ο Άρης Καβατζίκης, ο οποίος υπογράμμισε ότι η προσωπική ζωή της Ελένης Μενεγάκη ήταν πάντα προστατευμένη και δύσκολα προσβάσιμη ακόμη και για ανθρώπους του χώρου.

Τόνισε μάλιστα, ότι όσοι θεωρούν πως έχουν άμεση πληροφόρηση για τέτοια ζητήματα συχνά κάνουν λάθος.

Η κουβέντα ολοκληρώθηκε με την επισήμανση ότι τα social media μπορούν εύκολα να δημιουργήσουν παραπληροφόρηση, η οποία στη συνέχεια αναπαράγεται και διογκώνεται, προκαλώντας αχρείαστη ένταση γύρω από προσωπικά ζητήματα.

