Από τις εμφανίσεις που ξεχώρισαν στην τελετή ανταλλαγής όρκων της Αθηνάς Οικονομάκου και του Bruno Cerella ήταν εκείνη της Φαίης Σκορδά, η οποία επέλεξε μια εντυπωσιακή δημιουργία της Celia Kritharioti.

Η παρουσιάστρια εμφανίστηκε με ένα μάξι, πλεκτό φόρεμα σε neutral-χρυσή απόχρωση, το οποίο αγκάλιαζε τη σιλουέτα της και δημιουργούσε ένα κομψό, αέρινο αποτέλεσμα. Το στοιχείο που τράβηξε τα βλέμματα ήταν το ιδιαίτερο μπούστο του φορέματος, διακοσμημένο με λαμπερούς κρυστάλλους και εντυπωσιακές πέτρες, που χάριζαν λάμψη στην εμφάνισή της.

Το cut-out στο κέντρο του σχεδίου πρόσθετε μια σύγχρονη και θηλυκή πινελιά, συνδυάζοντας το διακριτικό αισθησιασμό με την υψηλή αισθητική.

Το σύνολο ολοκληρώθηκε με minimal ψηλοτάκουνα πέδιλα σε σκούρα απόχρωση, διακριτικά κοσμήματα και ένα κομψό χτένισμα με τα μαλλιά πιασμένα ψηλά, ενώ λίγες τούφες πλαισίωναν το πρόσωπό της, αναδεικνύοντας το συνολικό αποτέλεσμα.

Η επιλογή της Φαίης Σκορδά ήταν, χωρίς καμία αμφιβολία, μια από τις πιο λαμπερές εμφανίσεις της βραδιάς.

govastiletto.gr – Φαίη Σκορδά: Οι πρώτες δηλώσεις λίγο μετά το οριστικό τέλος του «Buongiorno» – «Είμαι καλά»