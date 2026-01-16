Η Φαίη Σκορδά φιλοξένησε σήμερα, Παρασκευή 16/1, στην εκπομπή της, «Buongiorno», τον Σπύρο Μπιμπίλα. Ο ηθοποιός και βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας απάντησε, μεταξύ άλλων, στα όσα έχουν ακουστεί τις τελευταίες ημέρες για την εξωδικαστική συμφωνία του με τον Χρίστο Κούγια, το γιο του Αλέξη Κούγια, με τον οποίο είχαν ανοίξει δικαστική διαμάχη λίγο καιρό πριν φύγει από τη ζωή.

Η παρουσιάστρια έκανε, με αφορμή τα παραπάνω, μια δική της προσωπική αποκάλυψη, σχετικά με ένα εξώδικο που εκκρεμούσε από τον Αλέξη Κούγια, το οποίο είχε ως στόχο την ίδια. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι ο Χρίστος Κούγιας και το δικηγορικό γραφείο του το χειρίστηκε με μεγάλη διακριτικότητα, χωρίς ποτέ να μαθευτεί κάτι από τα media.

Μιλώντας για τον Χρίστο Κούγια και όλα όσα ακούστηκαν, ο Σπύρος Μπιμπίλας ξέσπασε λέγοντας: «Είναι κάτι που δεν το συζήτησα ποτέ, δεν συζήτησα ούτε καν την δίκη, όταν έγινε η δίκη, κανείς δεν το ήξερε. Έγινε πέρυσι. Ποτέ δεν είπα κάτι, ποτέ δεν ασχολήθηκα, ποτέ δεν έδωσα δημοσιότητα σε αυτό γιατί δεν θέλω να υπάρχει αυτή η κουτσομπολίστικη διάθεση. Με μεγάλη λύπη μου άκουσα μια εκπομπή να σχολιάζει, να κριτικάρει, χωρίς να ξέρει.

Άκουσα ότι ζήτησα 250.000, πόσο μπορεί ο κάποιος να λέει ό,τι να’ ναι. Το λέω ζωντανά γιατί δεν μπορώ να με κυνηγάνε οι κάμερες. Εχθές, δεν πήγα επίτηδες σε ένα μέρος γιατί ήξερα ότι υπάρχουν κάμερες που ήθελαν να μάθουν ακριβώς αυτό. Δεν θα κάνω κανένα σχόλιο, υπήρχε δικαστική απόφαση, υπάρχει εξωδικαστική συμφωνία και ως εκεί, δεν χρειάζεται να το πάμε παρακάτω, δεν βγήκε από εμένα».

Τότε, η Φαίη Σκορδά θέλησε να κάνει την εξής αποκάλυψη: «Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν θες να τοποθετηθείς, πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Εγώ επειδή εκκρεμούσε, και δεν το έχω πει ποτέ, εκκρεμούσε ένα δικαστήριο που έπρεπε να γίνει. Για εμένα λέω, σαν Φαίη, μου είχε κάνει ένα εξώδικο, εκκρεμούσε ένα δικαστήριο να γίνει, είχαμε έρθει σε επικοινωνία. Έχει τελειώσει τώρα, δεν είμαι υποχρεωμένη να το πω, αλλά προς τιμήν του ο Χρίστος Κούγιας, επικοινωνήσαμε και τελείωσε χωρίς κανείς να μάθει τίποτα, χωρίς να βγει προς τα έξω. Είναι πολύ καιρό που έχει γίνει αυτό αλλά το έκανε με έναν ωραίο τρόπο από το γραφείο. Σαν να έκανε τα θέματα που είχε αφήσει σε εκκρεμότητα ο μπαμπάς του, αυτό λέω».

Στην συνέχεια, ο ηθοποιός τόνισε: «Άκουσα κριτική. Δεν συνέχισα κάτι, ο κάθε ένας ερμηνεύει ό,τι θέλει. Υπάρχουν νόμοι που λένε ότι όταν υπάρχει μια δικαστική εκκρεμότητα ακόμη και αν ένας άνθρωπος πεθάνει συνεχίζει να υπάρχει, τελείωσε και δεν υπάρχει λόγος να το συζητάμε. Το λέω επειδή ακούστηκε ότι δεν έχει γίνει δικαστήριο, έχει γίνει δικαστήριο όταν ζούσε ο κύριος Κούγιας».

govastiletto.gr – «Σε ποιον πλανήτη ζεις;»: Η εκρηκτική κόντρα Σκορδά – Μικρούτσικου στον αέρα του Buongiorno