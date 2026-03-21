Φαίη Σκορδά: Η αντίδραση σε ερώτηση για τον αρχιτέκτονα σύντροφό της – «Ευχαριστώ για τα καλά λόγια και τις ευχές»

Η Φαίη Σκορδά έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» και σχολίασε τα πάντα. Η παρουσιάστρια του Mega μίλησε για το συμβόλαιό της στο κανάλι αλλά και για ενδεχόμενες αλλαγές στους συνεργάτες της, ενώ έκανε χιούμορ για το γάμο του Ανδρέα Μικρούτσικου.

Σε ερώτηση, δε, για τον δικό της – επερχόμενο – γάμο η αντίδρασή της ήταν επική.

Αρχικά, η Φαίη Σκορδά ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είναι μια έντονη χρονιά με πολλά γεγονότα. Έχουμε υπογράψει αρκετά χρόνια με το συν ένα, φαντάζομαι ότι μετά το Πάσχα θα γίνει η συνάντηση αλλά δεν έχω την αίσθηση ότι θα συζητήσουμε για κάτι διαφορετικό. Έχω την αίσθηση ότι θα παραμείνουμε στο Mega, όπως και το επιθυμώ, και θα κάνουμε κάποιες αλλαγές για του χρόνου. Δεν υπάρχει κάτι σοβαρό από πίσω, απλά το έχω πει όρι θα ήθελα κάποια στιγμή να παρουσιάσω το Just ή κάτι παρεμφερές αλλά έχω μπει στη διαδικασία να σκεφτώ πιο θα είναι το επόμενο αν φύγω από το πρωινό».

Όσον αφορά τον Δημήτρη Ουγγαρέζο δήλωσε: «Τον αγαπώ πολύ και σχετικά με την εκπομπή που θέλει να κάνει, δεν είπε ποτέ ότι “δεν θέλω να είμαι στο Buongiorno” ή υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Είπε ότι θα ήθελε να κάνει και ο ίδιος μια εκπομπή κάποια στιγμή. Νομίζω ότι αυτό έχει κάπως παρεξηγηθεί. Θα ήθελα να είμαστε μαζί αλλά θα σεβαστώ όποια κι αν είναι η απόφασή του».

Όσον αφορά τον Ανδρέα Μικρούτσικο, την φήμες για την σχέση τους και τον γάμο του, είπε: «Δεν έχω να απαντήσω κάτι. Ο καθένας μπορεί να λέει ότι θέλει, να βγάζει τα συμπεράσματα που θέλει. Εγώ ξέρω ότι σήμερα με είδε και χαμογέλασε. Εγώ θέλω να είναι πάντα καλά. Μέσα στην εκπομπή συμβαίνουν πράγματα. Είναι 11 χρόνια με την Ελένη; Κάτι έχω ακούσει για τον γάμο αλλά δεν με έχει καλέσει ακόμα. Νομίζω ότι απλά το έχουν συζητήσει. Με κανέναν δεν έχω κάνει συζήτηση για του χρόνου για την εκπομπή».

Για τα όσα γίνονται στον ΑΝΤ1, που κόβει απότομα εκπομπές και παρουσιάστριες, είπε: «Τι να πεις; Εγώ πιστεύω ότι τα στελέχη κι ένα κανάλι, όταν αποφασίζει να επιλέγει ένα πρόσωπο ως παρουσιαστή πρέπει να το στηρίζει 100%. Εγώ όσο ήμουν στον ΑΝΤ1 υπήρχε αυτό και δεν έχω βιώσει τέτοια θέματα. Μου φαίνεται πολύ ξένο. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη και συνειδητή επιλογή στον παρουσιαστή. Πρέπει να υπάρχει συνεννόηση και σεβασμός. Οι απότομες αλλαγές δεν βοηθούν αλλά είμαι σίγουρη ότι όλα θα βρουν τον δρόμο τους. Πολλές φορές ένα πρόσωπο σε ένα κανάλι μπορεί να μην φέρνει τα αναμενόμενα νούμερα και μετά από 3 χρόνια να κάνει μεγάλη επιτυχία».

Τέλος, σε ερώτηση για το γάμο της άρχισε να απομακρύνεται από την κάμερα με ένα άβολο χαμόγελο και λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν έκανα τίποτα, ούτε κρύβω κάτι. Αυτό. Δεν έχω κρύψει τίποτα. Ευχαριστώ μόνο για τα καλά λόγια και τις ευχές».

