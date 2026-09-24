Σε μια ιδιαίτερα δημιουργική φάση της ζωής της βρίσκεται η Φαίη Σκορδά, καθώς μετρά αντίστροφα για την πρεμιέρα της νέας της εκπομπής στον ΑΝΤ1.

Η Φαίη Σκορδά έδωσε το «παρών» στη λαμπερή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 100 χρόνων ιστορίας του οίκου Βουράκη. Κατά την άφιξή της, μίλησε στον δημοσιογράφο Αλέξανδρο Ρούτα και την κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και μεταξύ άλλων απάντησε σε ερώτηση σχετικά με τον επικείμενο γάμο της με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη..

«Έχουμε λίγο ακόμα εμείς μέχρι να ξεκινήσει η εκπομπή αλλά ανυπομονώ. Έχω χαρά μεγάλη. Δεν με έχω δει ποτέ στη ζώνη του Σαββατοκύριακου», είπε αρχικά η Φαίη Σκορδά σχετικά με τη μεταγραφή της στον ΑΝΤ1 και το ξεκίνημα της νέας της εκπομπής το Σαββατοκύριακο.

Η παρουσιάστρια ρωτήθηκε, μεταξύ άλλων, και για τον επερχόμενο γάμο της με τον αρχιτέκτονα, Αλέξανδρο Αθανασιάδη, αποκαλύπτοντας: «Καλοδεχούμενες οι ευχές. Ο γάμος θα γίνει πιο σύντομα, όχι το καλοκαίρι».

Στο πλευρό της Φαίης Σκορδά τα τελευταία περίπου πέντε χρόνια βρίσκεται ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης. Ο αρχιτέκτονας και η παρουσιάστρια έχουν επιλέξει από την αρχή να προστατεύσουν τη σχέση τους από τα φώτα της δημοσιότητας, αποφεύγοντας τις συχνές κοινές εμφανίσεις και κρατώντας τις προσωπικές τους στιγμές μακριά από τα social media.

Τον περασμένο Απρίλιο, ωστόσο, έκαναν ένα σημαντικό βήμα, πραγματοποιώντας την πρώτη επίσημη κοινή δημόσια εμφάνισή τους. Η Φαίη Σκορδά και ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης βρέθηκαν μαζί στην επετειακή εκδήλωση του Make-A-Wish Ελλάδος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και πόζαραν για πρώτη φορά ως ζευγάρι μπροστά στους φωτογράφους.

Η σχέση τους έχει περάσει πλέον σε ένα νέο, ιδιαίτερα όμορφο κεφάλαιο, καθώς η Φαίη Σκορδά και ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης πρόκειται να παντρευτούν.

govastiletto.gr -Φαίη Σκορδά: Οι πρώτες δηλώσεις μετά την επιστροφή στον ΑΝΤ1